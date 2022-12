Degelijke true-crimevertelling

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

De makers van De Showbizzmoord hebben een nieuwe crimepodcast gemaakt waarin al snel duidelijk wordt dat er helemaal geen moord gepleegd is. De rijke oude vrouw werd niet door haar butler vermoord, maar stierf een natuurlijke dood. Daar zijn alle experts het over eens. Toch werd de butler, Dick van Leeuwerden, vervolgd. Jarenlang is elk herzieningsverzoek op deze zaak afgewezen. Hoe kan dat?

De Butlermoord is een degelijke vertelling, alleen daardoor weinig spannend. Vanaf de derde aflevering komen er zo nu en dan interessante invalshoeken voorbij, bijvoorbeeld wanneer er gezocht wordt naar de herkomst van een aantal incorrecte verklaringen. Bereid je voor op een reconstructie, geen nagelbijter.

De Butlermoord, 6 afl. van zo’n 25 min, NPO Radio 1.