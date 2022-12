De grote terugblikshow 2022

Traditiegetrouw kijkt de politieke redactie van NRC met Kerst terug op het afgelopen jaar. In deze extra lange aflevering hoor je van twaalf NRC’ers wat hen het meest is bijgebleven van 2022. Soms is dat een specifiek moment, soms iets wat ze typerend vinden voor dit jaar.

Je hoort over zorgen van de ombudsman over toegenomen ongelijkheid. Over de parlementaire gasenquete en over de uitspraak in het MH17-proces. Over de inval van Rusland in Oekraïne, de excuses voor het slavernijverleden en nog veel meer.

@LamyaeA // @pdekoning // @rik_rutten // @pimvandendool // @e_konig // @PhilipdeWW // @DeniseRetera // @claudiakammer // @folkertjensma // @TTheirlynck // @apjvalk

