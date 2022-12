Broodkruimelspoor langs feiten

The Nostalgia Bone (2021) Deze podcast luister je ook in onze app

NPR zou je wel het mekka van de audiojournalistiek kunnen noemen. Met podcasts als Invisibilia (2015 - nu) definieerde het Amerikaanse radiostation het genre verhalende podcast: een broodkruimelspoor begeleidt de luisteraar nauwlettend langs alle feiten - bijna ongemerkt leer je zo heel veel.

Throughline is ook een NPR-podcast in die categorie. Wekelijks nemen de makers je mee door de geschiedenis van een actueel onderwerp. Zoals maïssiroop. Hoe is dat mierzoete stofje in zowat alle Amerikaanse producten terechtgekomen? Een andere parel is ‘The Nostalgia Bone’. Anno nu is nostalgie een gevoel, een commercieel goed zelfs, maar ooit was nostalgie de naam van een dodelijke ziekte.

Throughline, wekelijks 30-60 min, NPR.