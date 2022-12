Nu ik met pensioen ben, haal ik al mijn vriendinnen van stal. Keurige mensen. We zijn ingeënt en hebben al jaren dezelfde verkering. Te dik zijn we niet meer en drank doen we met mate. Alleen Poetin deed ons woedend ontwaken. Vriendin één doucht nog maar drie keer in de week, bij de ander is „19 graden de max”. Klappertandend verlaat ik het diner van nummer drie, verlangend naar liters wijn, een slof sigaretten en stoken totdat een bikini volstaat.

