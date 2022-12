Jonge Iraniërs betalen hun protest met opsluiting of executie

Grote demonstraties zijn er in Iran nauwelijks meer, drie maanden na het begin van de protestbeweging. Het blijft wel broeien in het land bij bedrijven, op universiteiten maar ook in veel woonwijken. Nog steeds getuigen tijdens spontane acties velen van hun intense afkeer van het streng islamitische regime, dat er alleen met grof geweld in slaagt zijn bestaan verder te rekken.

Duizenden opgepakte Iraniërs, die de afgelopen maanden de straat opgingen onder de leus ‘Vrouw, leven, vrijheid’ zuchten intussen nog in de gevangenis, onder wie een flink aantal in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran waar vanouds veel politieke gevangenen zitten.

Het is moeilijk te zeggen wie verder precies deel uitmaken van de naar schatting 15.000 opgepakte betogers, omdat de autoriteiten hier niet transparant over zijn. Er zouden nog minderjarigen onder zitten. Duidelijk is wel dat hun samenstelling ditmaal tamelijk divers is. Mensen uit allerlei sociale klassen deden mee. Opvallend veel vrouwen ook en veel Koerden maar ook in het afgelegen Baluchistan werd er flink gedemonstreerd.

Een klein deel van de gedetineerden wacht inmiddels zelfs al op voltrekking van hun doodvonnis na een haastig proces voor een Revolutionaire Rechtbank dat niet aan internationale normen voldeed. Twee mannen, Mohsen Shekari en Majid Reza Rahnavard, beiden 23 jaar oud, zijn eerder deze maand al – enkele dagen na elkaar – terechtgesteld. Ze waren schuldig bevonden aan moharebeh, vijandigheid jegens God, een curieus misdrijf dat op velerlei manieren valt uit te leggen en door de rechters van de revolutionaire rechtbank wordt aangegrepen om lastige betogers zonder omhaal naar de galg te verwijzen. Een ander vaag artikel dat de rechters hanteren is efsad-fil-arz (corruptie op aarde), waarop eveneens de doodstraf staat.

Amnesty International noemt nog elf mannen die eveneens ter dood zijn veroordeeld, onder wie een arts, een Koerdische rapper, een acteur en een gewichtheffer. Daarnaast zijn er drie mannen die hun proces al achter de rug hebben. Niet duidelijk is echter of ze daadwerkelijk tot de doodstraf zijn veroordeeld. Nog eens twaalf andere mannen, onder wie profvoetballer Amir Nasr Azadani, wachten op een proces op verdenking van misdrijven waarop de doodstraf staat.

Een andere mensenrechtenorganisatie, het in Noorwegen gevestigde Iran Human Rights (IHR), schat het aantal betogers dat de doodstraf riskeert hoger, op 39. Veel veroordeelden, zo sijpelt vaak via familieleden door, zijn in hechtenis gemarteld en onder zware mentale druk gezet om bekentenissen af te leggen.

Ook het concept van de revolutionaire rechtbank staat weer ter discussie. Waarom zouden die 43 jaar na de islamitische revolutie in Iran nog nodig zijn, vragen critici zich af. Die moeten blijven, liet Gholam-Hossein Esche’i, hoofd van die rechtbank, direct weten: „De tijd heeft geleerd hoe effectief en van levensbelang die voor de Revolutie zijn.”

Opvallend is dat alleen nog mannen tot de doodstraf zijn veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij de demonstraties. Geen vrouwen. Ook de ayatollahs weten dat het moedwillig doden van vrouwen door de overheid net iets gevoeliger ligt dan van mannen. Dat bewees het geval van Mahsa Amini, de jonge Koerdische die half september in hechtenis overleed nadat ze hardhandig was gearresteerd omdat haar hoofddoek niet goed zou hebben gezeten. Het vormde de aanleiding voor protesten in het hele land.

Dit betekent niet dat vrouwen en meisjes niet gearresteerd worden. Ook duizenden vrouwen en meisjes zijn de laatste maanden opgepakt. Nog vorig weekend werd de bekende filmactrice Taraneh Alidoosti opgepakt, omdat ze zich op Instagram zonder de verplichte hoofddoek had vertoond mét een papier waarop stond ‘Vrouw, leven, vrijheid’. Het regime schrikt er ook niet voor terug om bekende Iraniërs achter slot en grendel te zetten, mogelijk ook om zo een voorbeeld te stellen voor de rest van de bevolking.

Het is onzeker wat de gedetineerden nu wacht. Het regime geeft tegenstrijdige signalen. Een paar weken geleden leken de haviken de overhand te hebben en werden in hoog tempo betogers berecht en doodvonnissen uitgesproken. Sindsdien lijkt het echter weer kalmer geworden, mogelijk omdat er ook binnen het regime twijfel is of deze keiharde aanpak wel zo verstandig is.

Amir Nasr Azadani voetballer





Amir Nasr Azadani (26), die enige jaren als profvoetballer actief was in eigen land, zou in november met enkele anderen bij een anti-regimebetoging in de stad Isfahan een politieagent en twee mannen van de Basij-militie hebben gedood. Maar zoals vaker in Iran ging het ook dit keer volgens mensenrechtenorganisaties om een bijzonder onzorgvuldig proces, waarbij de rechters de verdachte al bij voorbaat leken te hebben veroordeeld. Een vonnis is niet formeel bekendgemaakt, maar een rechter verklaarde volgens lokale media dat Azadani zich aan baghi had schuldig gemaakt, gewapende opstand tegen de overheid. Hij zou zich bovendien bij onwettige organisaties hebben aangesloten. Aanhangers van Azadani maken zich zorgen dat er misschien in het geheim al een vonnis is geveld, meldde CNN deze vrijdag. Zij vrezen dat de autoriteiten de Kerstdagen, wanneer de rest van de wereld is afgeleid, zullen benutten om hem terecht te stellen. Dat zou kunnen gebeuren op een plein in Isfahan waar dat vaker is gebeurd. Fifpro, een internationale organisatie van profvoetballers heeft opgeroepen tot Azadani’s vrijlating.

Taraneh Alidoosti actrice





Taraneh Alidoosti (38) is een van Irans talentvolste actrices, en sommige Iran-analisten zien in haar arrestatie vorige zaterdag het bewijs dat de autoriteiten via de arrestatie van bekende kunstenaars en sportlieden willen onderstrepen dat het menens is met hun repressie. Op het eerste gezicht is het vergrijp van Alidoosti, die onder meer bekendheid verwierf door haar rol in de met een Oscar onderscheiden film The Salesman, onschuldig: een foto van jezelf publiceren zonder hoofddoek met een papier met daarop geschreven de leus ‘Vrouw, leven, vrijheid’. Maar naar de maatstaven van de religieuze machthebbers is dit nu juist de kern waarom het gaat. Zij hebben hun ziel en zaligheid aan de hoofddoek verbonden en iedereen die zich daar publiekelijk van distantieert riskeert een frontale botsing met het gezag van de autoriteiten.

Hoewel ook Alidoosti in de gevreesde Evin-gevangenis zit, lijkt het vooralsnog zeer onwaarschijnlijk dat zij ter dood zou worden veroordeeld. Maar vrij zal ze ook nog niet direct zijn, ondanks oproepen van bekende buitenlandse acteurs en actrices haar te laten gaan.

Mohammad Ghobadlou kapper





Mohammad Ghobadlou is een kapper van 22 jaar uit Teheran, die al aan psychische klachten leed toen hij in oktober van dit jaar werd opgepakt. Hij zou, luidde de beschuldiging, expres met zijn auto op politieagenten zijn ingereden. Daarbij zou één politieman zijn gedood en vijf anderen gewond. Volgens de Revolutionaire Rechtbank in Teheran die hem berechtte had hij zich schuldig gemaakt aan efsad-fil-arz (corruptie op aarde).

Amnesty International, dat zijn zaak onderzocht, concludeerde dat de bewijsvoering van de rechtbank volstrekt ondeugdelijk was en vol inconsistenties. Bovendien constateerde de organisatie sterke aanwijzingen van marteling, in het bijzonder aan zijn armen en een schouderblad. Pas in een laat stadium kreeg Ghobadlou bijstand van een advocaat. In november werd hij niettemin ter dood veroordeeld.

Zijn moeder meldde dat haar zoon inmiddels geen bezoek meer mag ontvangen en in een isoleercel verblijft. Ook onthulde ze dat Mohammad al langere tijd aan een bipolaire aandoening lijdt, waarvoor hij medicijnen slikte. De rechters weigerden daar echter rekening mee te houden. Ook werden hem zijn medicijnen in de cel onthouden.

Sahand Nourmohammad-Zadeh gewichtheffer





Sahand Nourmohammad-Zadeh (26) is een gewichtheffer uit Teheran, die al verscheidene prijzen had gewonnen. Op 23 september, kort na het losbarsten van de protestbeweging, zou hij hebben meegeholpen bij het blokkeren van een snelweg in de buurt van de Iraanse hoofdstad. Hij zou een stuk vangrail hebben omgebogen en autobanden en afvalbakken in brand hebben gestoken. Ten bewijze toonden de autoriteiten een video van een gemaskerde man die deze daden zou hebben gepleegd. Volgens hen ging het om Nourmohammad-Zadeh, maar die ontkent. In een andere video, opgenomen tijdens zijn gevangenschap, vertelde de gewichtheffer dat hij in een isoleercel werd vastgehouden en dat de autoriteiten hem vertelden dat zijn moeder er slecht aan toe was. Hij zou met haar mogen spreken, als hij eerst een bekentenis aflegde, aldus documentatie van Amnesty International. Ook werd hem voorgehouden dat hij zou vrijkomen als hij bekende wat de autoriteiten wilden horen. Nourmohammad-Zadeh had ook geen idee wat moharebeh (vijandigheid jegens God) was. Toen hij daarnaar vroeg, zeiden ze: „Wat jij hebt gedaan, is moharebeh”. Hij wacht nu op voltrekking van zijn doodstraf.

Saman Seyedi (Yasin) rapper





De Koerdische rapper Saman Seyedi, die vaak de artiestennaam Yasin gebruikt, maakte geen geheim van zijn warme sympathie voor de protestbeweging. Hij oefende kritiek uit op de regering in zijn liedjes en deed dat ook op Instagram. Ook nam hij deel aan demonstraties. Op 2 oktober werd hij gearresteerd in de stad Kermanshah omdat hij bij een betoging driemaal met een pistool in de lucht zou hebben geschoten. Ook zou hij een vuilnisbak in brand hebben gestoken. Dat waren daden van ‘vijandigheid jegens God’ en daarom verdiende hij volgens zijn rechters de doodstraf. Amnesty International wijst er echter op dat de rechters zich slechts baseerden op een video, waarop helemaal niet goed te zien was wie die schoten afvuurde. Bovendien zou een bekentenis van de zanger zijn afgedwongen door marteling en door hem aan extreme kou bloot te stellen. Zijn advocaat kreeg geen toegang tot het strafdossier. Aanvankelijk zat hij in de Evin-gevangenis, nu – mogelijk in afwachting van zijn terechtstelling – in de provincieplaats Karaj. Volgens CNN heeft de rapper in zijn wanhoop zelfs een poging tot zelfmoord ondernomen. Zijn moeder zei tegen buitenlandse media: „Waar in de wereld nemen ze het leven van een dierbare persoon voor het in brand steken van een vuilnisbak?”

Majid Reza Rahnavard ‘lees bij mijn graf niet uit de Koran’





Majid Reza Rahnavard (23) werd opgepakt omdat hij bij een demonstratie in de noordoostelijke stad Mashad mannen van de door velen gehate Basij-militie met een mes zou hebben aangevallen. De Basij wordt vaak ingezet om demonstraties uit elkaar te slaan. Twee agenten zouden daarbij zijn gedood.

Na enige tijd in hechtenis had Rahnavard plotseling een arm in het gips, mogelijk als gevolg van marteling. Ook kwamen de autoriteiten voor de dag met een video waarop Rahnavard schuld bekende. Het leek waarschijnlijk dat die onder dwang was afgelegd. Volgens mensenrechtenorganisaties voldeed zijn proces volstrekt niet aan de gebruikelijke eisen. Over Rahnavards persoonlijke achtergrond is weinig bekend. Wel maakte hij indruk met een laatste boodschap aan de Iraanse staatstelevisie kort voor zijn openbare ophanging aan een hijskraan in Mashad. „Ik wil niet dat men bij mijn graf uit de Koran leest en bidt. Er moet vrolijke muziek worden gespeeld. Ik wens blijdschap en vrolijkheid.”

De staatstelevisie zag er een bewijs van Rahnavards slechte karakter in en vertoonde het fragment herhaaldelijk. Het illustreerde hoezeer het regime de aansluiting met de samenleving kwijt is geraakt. Op sociale media groeide Rahnavard prompt uit tot een held.