Wat je allemaal niet meer mag zeggen en doen

Welke gespreksonderwerpen moeten we dit jaar aan de kersttafel cancelen? Als ik voor mezelf spreek, hangt dat erg af van wie er aan tafel zit. Er zijn gezelschappen waar de thema’s pianoles, Messi en alles met religie tot directe ontploffing leiden, en er zijn avonden geïmplodeerd door de standaard te vermijden onderwerpen wapenleveranties, erfbelasting en Rutte. Maar ook de belangstellende vraag: ‘wie kookt er bij jullie thuis?’ kan tot een crisis leiden. Gelukkig hoeven we het niet meer te hebben over vaccineren, nadeel is wel dat alle etentjes die vorig jaar op de valreep werden gecanceld wegens corona nu worden ingehaald. En er is zeker een dozijn onderwerpen bijgekomen waar we het beter niet over kunnen hebben.

Presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra veegden de ophef van het afgelopen jaar bij elkaar en testten donderdagavond de kennis van publiek en panel in de quiz Je mag ook helemaal niets meer. (BNNVARA). In twintig vragen kwam alles voorbij wat pijnlijk, ongepast dan wel onhandig was. Het privévliegtuig van Sinterklaas, Matthijs van Nieuwkerk, de kaars van Johan Derksen, de ongevraagde foto’s van de aubergines van Marc Overmars én Jeroen Rietbergen.

Goede vragen, die soms makkelijk leken, maar moeilijk bleken. Is het strafbaar bijvoorbeeld, een dickpic sturen? En welk oranje kledingstuk werd eigenlijk aangeprezen in de teruggetrokken Jumbo-reclame (die met de bouwvakkers in polonaise). Een bouwhelm? Sjaal? Overall? Spencer? Geen idee. Dat de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior geen OneLove-aanvoerdersband wilden dragen, dat wist ik. Maar wat stond er op de band die ze wél droegen? En welk woord had minister van Justitie Dilan Yesilgöz bij nader inzien liever niet gebruikt in haar tweet over de Zwarte Piet-rel in Volendam. En welk woord schrapten artiesten Beyoncé en Lizzo definitief uit hun repertoire? Wist ik niet, maar nu wel.

Even fris als de vragen waren de panelleden. Documentaire-maker Sunny Bergman ownt haar rol als deugneus. Waar atletiekcommentator Gregory Sedoc zoekt naar woorden om te zeggen waarom hij het n-woord kwetsend vindt, zegt zij in straffe zinnen dat het er niet om gaat of het kwetsend is of niet, het woord is „immoreel en dehumaniserend”. Modeman Arno Kantelberg weet zich vlekkeloos te verantwoorden voor zijn Twitterpost waarin hij schreef dat hij „lekkel” gegeten had bij een Koreaans restaurant. Acteur Rick Paul van Mulligen is de meest serieuze. Hij is voorstander van excuses maken, ook tig jaar na dato.

De opnames van de quiz waren eerder, dus nu wilde het toeval dat politicus Nilüfer Gündogan in het panel zat op de dag dat het hoger beroep diende tegen de Volt-bestuursleden die haar uit de partij zetten wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat de quizmasters haar de keuze gaven „vlees eten of seks” was daardoor nóg iets ongemakkelijker. Bij gebrek aan seks, koos ze het vlees.

Twee panelleden stalen wat mij betreft de show. Selma Omari, influencer, Rotterdammer en moslima, peperde in dat het misschien een idee is als wij – wij westerlingen bedoelde ze – ook rekening houden met de waarden en normen van ánderen voor we de onze opleggen. Bij de vraag over wat er allemaal in Rotterdam wordt beboet (eenden voeren, sissen naar vrouwen, hond laten blaffen), begon ze over de stapels boetes die zij kreeg afgelopen jaar. „Voor parkeren. En voor parkeren. En parkeren.”

Herman Brusselmans, schrijver en Vlaming, moet in een zachtzoet honingbad gevallen zijn, zo mild en meegaand is hij tegenwoordig. Dubieuze woorden schrappen vindt hij volstrekt redelijk, van het n-woord in de titel van een van zijn boeken heeft hij spijt, en vlees koopt hij alleen bij de slager die oude dieren slacht. Alleen zijn kerstgedachte was nog authentiek tegendraads. Afschaffen dat feest.