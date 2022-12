Waarom de Nederlandse concertzalen rond de kerst bomvol zitten

Met de feestdagen voor de deur zitten veel concertzalen tot de laatste stoel vol. Elk jaar weer laten duizenden mensen zich meevoeren op de klanken van Bach, Händel en Mahler. Redacteur klassieke muziek Mischa Spel zocht uit hoe het komt dat we juist naar die componisten luisteren. Waarom hebben hun stukken het tot kerstklassiekers geschopt?

Lees hier Mischa’s recensie van de twee uitvoeringen van het Weihnachtsoratorium die ze dit jaar bezocht.

Verder luisteren?

Hier vind je het door NPO Radio 4 (NTR’s Avondconcert) uitgezonden Weihnachtsoratorium van Bach. In de uitvoering van het Nederlands Kamerkoor en Les Talens Lyriques o.l.v. Christophe Rousset, m.m.v. Zachary Wilder (tenor, Evangelist), Johanna Winkel (sopraan), Sophie Harmsen (alt), Krešimir Stražanac (bas).

Hier meer carols door het koor van het King’s College uit Cambridge.

Hier Händels Messiah door The English Concert & Choir o.l.v. Trevor Pinnock.

En hier verschillende werken van Mahler door het Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink.

