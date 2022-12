Bioloog Tijs Goldschmidt krijgt de P.C. Hooft-prijs 2023. Midden jaren tachtig reisde ik als 25-jarige door Afrika terug naar Nyegezi, naar mijn ‘roots’. Op dat moment was ik onwetend dat Tijs Goldschmidt precies op die plek onderzoek deed naar het verdwijnen van cichliden-soorten in het Victoriameer. De visjes waar ik als peuter op mijn hurken tussen de Tanzaniaanse vissers, gebiologeerd naar heb gekeken. Ik voel een verbintenis met iemand die er een prachtig boek over heeft geschreven, Darwins hofvijver.

