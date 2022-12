Tweede Kamer wil eerherstel voor klokkenluiders van racisme bij de politie

De korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, en de regering moeten ervoor gaan zorgen dat er „rehabilitatie en rechts- en eerherstel” komt voor de agenten die in de documentaire De Blauwe Familie het probleem van racisme binnen de politieorganisatie hebben aangekaart. De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer nam donderdagavond een motie aan waarin om „erkenning en ondersteuning” van deze agenten wordt gevraagd.

De Tweede Kamer reageert op een artikel uit NRC van deze week waaruit blijkt dat het niet goed gaat met de politiemensen die in de documentaire spreken over uitsluiting en discriminatie in het korps. Alleen de enige witte agent kreeg van haar Amsterdamse eenheidsleiding een gratificatie „wegens moedig uitspreken”. De overige agenten, met een migratieachtergrond, zijn vertrokken, ziek of worden strafrechtelijk onderzocht.

Politietop

Donderdag was er in de Tweede Kamer veel kritiek op het handelen van de politietop. Tweede Kamerlid Songül Mutluer (PvdA) hekelde dat de politie klokkenluiders „nog steeds in de kou laat staan”. Lilian Helder (PVV) sprak van „een labbekakkerige houding” van de korpsleiding „die mijlenver afstaat van de eigen mensen”. Sylvana Simons (BIJ1) noemde het kwalijk dat „agenten die zeggen ‘genoeg is genoeg’ tot op het bot worden vernederd en de organisatie worden uitgetrapt. Kapotgemaakt en voor het leven getekend.”

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) omschreef racisme bij de politie „als een vergif in de organisatie” dat ervoor zorgt dat „mensen met een blauw hart vertrekken”. Ze wilde niet zeggen waarom maar één agent een gratificatie ontving en de anderen problemen kregen. Ze wilde „niet ingaan op individuele casuïstiek”.

Omdat de minister bleef weigeren te spreken over de problemen van de klokkenluiders uit De Blauwe Familie – „een stomp-in-de-maag-documentaire”, aldus Farid Azarkan (Denk) – dienden Mutluer en Corinne Ellemeet (GroenLinks) een motie in waarin de politietop wordt opgedragen de problemen op te lossen. Volgens Hanneke van der Werf (D66) is het „heel belangrijk de politietop te bewegen tot een goed gesprek” met de klokkenluiders.

De Rotterdamse agent Péris Conrad, hoofdrolspeler in De Blauwe Familie en inmiddels met PTSS vertrokken, is blij. „Het is wel te bizar voor woorden dat de Tweede Kamer bij de politietop moet gaan afdwingen hoe ze medemenselijkheid tonen.” De voorzitter van de grootste politievakbond NPB, Jan Struijs, vindt het „zeer uitzonderlijk en opmerkelijk dat de Tweede Kamer nu via een motie uitspreekt hoe de politie goed moet gaan zorgen voor klokkenluiders uit de eigen organisatie”.

Een woordvoerder van korpschef Van Essen laat weten dat hij in overleg met de minister zal gaan over de vraag „hoe de motie van de Kamer kan worden uitgevoerd”.