Shell betaalt 15 miljoen schadevergoeding na olielekken in Nigeria

Shell schikt voor 15 miljoen euro in de zaak rond olielekken in Nigeria. Dat is de uitkomst van onderhandelingen met Milieudefensie, schrijven de partijen vrijdag in hun verklaringen. De Haagse rechtbank oordeelde in januari 2021 in hoger beroep dat Shell aansprakelijk is voor de gevolgen van olielekken in de Nigerdelta, en veroordeelde het oliebedrijf tot het installeren van een lekdetectiesysteem en het betalen van een schadevergoeding. Over de hoogte daarvan onderhandelden de partijen bijna twee jaar.

De zaak was al in 2009 aangespannen door vier Nigeriaanse boeren, van wie inmiddels geen meer in leven is. De olielekken vonden plaats tussen 2004 en 2007 in de Nigeriaanse dorpen Goi, Oruma en Ikot Ada Udo. Door het lekken van in totaal honderdduizenden liters olie, is de grond daar niet meer bruikbaar en is visgebied verloren gegaan. Shell heeft de olie inmiddels opgeruimd en op last van de rechtbank een nieuw systeem geïnstalleerd dat lekken vroegtijdig kan opsporen. Shell benadrukt dat de schikking „geen erkenning van aansprakelijkheid” inhoudt.

Milieudefensie zegt tevreden te zijn met de uitkomst, zegt directeur Donald Pols. „Kijken we naar de rechtszaak als geheel, dan is de grote winst dat er een nieuwe standaard is neergezet: bedrijven komen niet meer weg met vervuiling en het negeren van mensenrechten. Zij kunnen ter verantwoording geroepen worden.”