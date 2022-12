Psychiater Dirk De Wachter: ‘De hel, dat is het ontbréken van anderen’

Dirk De Wachter (62), psychiater, hoogleraar in Leuven, bekend van Borderline Times (2011) en andere boeken, was met zijn vrouw in Centre Pompidou in Parijs toen hij plotseling werd overvallen door een helse pijn in zijn buik. Hij zat op een bankje naar le mur d’atelier d’André Breton te kijken, de kunstverzameling van de Franse schrijver en surrealist, en moest snel een wc zoeken. Daar verloor hij veel bloed. Hij wist meteen dat het niet goed was. Zijn vrouw, huisarts, wist het ook. Zij maakte, nog in Parijs, een afspraak met een gastro-enteroloog en een week of wat later was duidelijk dat hij een kwaadaardig gezwel in zijn darm had. Zomer 2021. Er waren uitzaaiingen, ook in de lever. De kans dat hij over vijf jaar nog zou leven was 40 procent.

Wat de ziekte met hem heeft gedaan en waar hij „in het diepst van zijn miserie” steun aan had, daarover gaat zijn nieuwe boek, Vertroostingen. We praten erover bij hem thuis in Antwerpen, in zijn studeerkamer. Hij zit op de sofa, tussen kasten vol boeken en wanden vol kunst.

Hoe gaat het met u?

„Zo goed als het kan zijn, gegeven de omstandigheden. Ik kom van ver en ben blij dat ik leef. Maar er hangt een donkere wolk boven mijn hoofd en die zal er voortaan altijd zijn, zoals voor vele mensen in een situatie met kanker. Meestal denk ik er niet te veel aan, maar nu u me ernaar vraagt, ik heb nog bijwerkingen van de chemo, bijvoorbeeld vermoeidheid. Dat is voor mij nieuw, ik ben altijd onvermoeibaar geweest. Nu ga ik soms al om elf uur slapen. Mijn vrouw zegt: straks wordt ge nog normaal. Ze zegt: sommige mensen gaan al om tíén uur slapen.”

Voorheen was het…?

„Na middernacht. Ik heb altijd veel gelezen, geschreven. Ik leef met veel genoegen, veel dankbaarheid ook, dat is niet veranderd. Er is niets veranderd in mijn opvattingen over het bestaan. Veel mensen zeggen dat ze na zoiets opeens het belang zien van hun geliefden, maar ik heb, hooghartig om te zeggen, het belang van mijn geliefden altijd gezien. Ik heb ook geen bucketlist.”

En u dacht niet: waarom moet mij dit overkomen?

„Nee, ik maak mee wat vele mensen meemaken. Prettig is het niet, maar nu het zo is, laat me er dan het beste van maken.”

Daarom wilde u erover schrijven?

„Dit boek is ontstaan doordat ik in een interview had gesproken over mijn kanker en daar kreeg ik ongelooflijk veel aardige reacties op. Mails, kaartjes, handgeschreven brieven, soms met een postzegel, dat het nog bestaat. Mensen zeggen: ik herken me in uw verhaal, dank u wel, het heeft me zo getroost. Als iemand in mijn positie zoiets vertelt, dan is dat voor heel veel mensen blijkbaar een grote steun, een troost, en ja, toen dacht ik: laat me dan psychiater voor de wereld zijn. Beetje raar om te zeggen, maar in het Vlaamse land word ik wel de psychiater des vaderlands genoemd omdat ik maatschappelijke thema’s aankaart. In dit persoonlijke verhaal verwoord ik iets universeel herkenbaars. Zo zie ik dat. Dat is de missie.”

U schrijft hoe belangrijk het voor u was dat de hulpverleners in het ziekenhuis ook aardig voor u waren…

„Ja!”

…en dat u zelfs in uw delier na een operatie nog aardige mensen tegenkomt.

„De man die een beetje Engels spreekt, ja. Ik bevind me in een oorlog en moet in een vreemd legeruniform stappen over een slijkerig pad, en dat kan ik niet, want ik heb pijn. I’ve got so much pain. De andere mannen in het bataljon verstaan me niet, en ik raak in paniek en hij zegt: go on, go on. Ik weet niet waar ik ben en hij zegt Google Maps. Ik open Google Maps op mijn telefoon, maar ik heb geen leesbril bij me en de paniek wordt groter. Hij zegt: Nagorno-Karabach. En dat ik niet hoef te vechten.”

Wat zegt zo’n hallucinatie over u?

„Dat is aan anderen om te interpreteren, maar voor mij is de blik van de ander het allerbelangrijkste in het bestaan en blijkbaar droom ik het ook. Ik denk dat het een universele waarde is.”

Waarmee u verwijst naar de filosoof Levinas.

„En naar Heidegger, als die nog geciteerd mag worden.” De filosoof Martin Heidegger sympathiseerde met Hitler en het nazisme. „Voor Heidegger en Levinas is de face en face, het elkaar in de ogen kijken, de essentie van het bestaan. Dat toont die droom, denk ik. Verder was het een vreselijke toestand, want ik lag op de intensieve zorg en trok de lijnen uit mijn arm, ik begon te bloeden. Het alarm ging af en er kwam een verpleegster, ik zie haar nog voor me, ik kon haar wel omhelzen. Ze kijkt u aan, ze raakt u aan en zegt: het was maar een droom, het kan geen kwaad. Op de intensieve zorg – zo veel mensen die u aanraken. Ik kom u een beetje wassen, zegt een verpleger. Ah, goed! De aanwezigheid van de medemens maakt ons mens. Ik besta hier nu omdat gij hier zijt. Als de blik van de ander ontbreekt, wordt ge ontmenselijkt. Het leidt tot grote eenzaamheid.”

Zo komt u bij Sartre.

„Met een parafrase op zijn l’enfer, c’est les autres. De hel, dat zijn de anderen. Volgens mij is het: l’enfer, c’est le manque des autres. De hel, dat is het ontbréken van anderen. Dat is mijn overtuiging en mijn maatschappijkritiek is dat in de westerse wereld, waar alle nadruk ligt op het ik, de verbinding met de ander in het gedrang komt. En dan dreigt de ontmenselijking. Zwaar gezegd, maar toch. Ook in mijn praktijk zie ik hoe vaak mensen eenzaam en verlaten zijn, en alleen nog met mij kunnen spreken, tegen betaling. Dat is erg.”

„We moeten elkaar aandacht geven, elkaars psychiater zijn. Vragen stellen, luisteren, niet tateren. Zwijg.”

U noemt dat de commercialisering van de troost.

„Een evolutie waar ik niet van houd. Ik heb te veel werk. Ik zou hopen dat we in het gewone leven toch ook het verdriet een beetje een plaats kunnen geven en er met elkaar over kunnen spreken, dat we dat niet alleen maar met een therapeut kunnen doen. Waarmee ik niet zeg dat mensen niet mogen komen. Als ik zulke dingen in een interview zeg, vragen mensen die mij consulteren of het wel erg genoeg is wat ze hebben. Mag ik wel blijven, dokter?”

En dan zegt u?

„Dat het niet zo heel erg is, maar dat ze wel mogen blijven. De media houden van forse uitspraken, polemische uitspraken, en dan lees ik in de krant: De Wachter beweert dat men met gewoon verdriet niet meer naar de psychiater mag gaan, dat de psychiater er alleen is voor de zware gevallen. Nee, dat beweert De Wachter niet. De Wachter beweert dat de maatschappij wat meer oog mag hebben voor verdriet. Vraag eens: hoe gaat het met u? En als mensen zeggen: goed, zeg dan niet meteen: oké. Durf een beetje stil te staan en te wachten. De essentie is wachten, laat het van De Wachter gezegd zijn.” Hij lacht. „Aanwezig zijn, verbonden, hoopvol, geduldig – al die dingen die er in de maatschappij vaak niet zijn, en in de hulpverlening ook vaak niet, omdat men is gericht op efficiëntie en resultaat op de korte termijn.”

Bent u door uw ziekte anders over troost gaan denken?

„Het nieuwe is dat ik het nu ondervonden heb. Waar ik altijd de trooster der onderdrukten ben, mijn werk en mijn roeping, ben ik nu getroost gewórden. En dat heeft me, hooghartig gezegd, gesterkt in mijn opvattingen. De zusters in het klooster in Brugge bidden voor mij, dat doet mij goed. Het zakje witte thee – dat was crazy. In een interview had ik verteld over de chemo, verschrikkelijk. Ik kon geen koffie meer drinken en ik drink heel graag koffie. Maar wat ik ontdekt heb, zei ik, dat is witte thee. Een verpleegster in het ziekenhuis had me dat gegeven. Witte thee is heel zacht, het is de champagne onder de theesoorten. Weken later staat er een doosje witte thee hier buiten op de trap met een briefje erbij. U kent mij niet, dokter, maar… Wat een ongelooflijk geluk heb ik dat ik omringd ben door zo veel mensen die zo aardig voor me zijn.”

Dat geluk heeft niet iedereen.

„Nee.”

U was in het ziekenhuis, schrijft u, de bekende Dirk De Wachter en dat heeft wel uitgemaakt.

„Ah, natuurlijk.”

Kun je van mensen in de zorg verwachten dat ze iedereen altijd zo veel aandacht geven?

„We moeten elkaar die aandacht geven, elkaars psychiater zijn. Vragen stellen, luisteren, niet te veel goede raad geven, niet tateren. Zwijg. Al mijn boeken zijn een oproep aan de wereld om verbonden en zorgzaam te zijn, vooral als iemand in de miserie zit. Hebt u gelezen over de poetsvrouw in het ziekenhuis die binnenkwam nadat ik een nacht niet geslapen had? Misschien dat ik het wat dramatiseer, maar ik voelde me zo verschrikkelijk ellendig, en zij komt binnen en ik vraag: mag ik met u spreken? De minst betaalde functies worden ingevuld door buitenlandse mensen, dus ze verstaat me niet. Can you speak English? Ze had een ongelooflijk boeiend verhaal, Dalai Lama, Tibet, onderdrukking door de Chinezen, boeiend, boeiend, boeiend, maar eigenlijk maakte het niet uit wat ze zei. Het was het gelaat van de ander waardoor ik me beter voelde. Het is wat Levinas het kleine goede noemt. Een gewoon gesprekje, dat is voor een mens in miserie het wezenlijke. Menselijkheid. Want zo’n ziekenhuis, met alle technologie, ontmenselijkt natuurlijk ook. Versta me niet verkeerd, ik ben blij dat de technologie er is. In een Afrikaans land zou ik niet meer geleefd hebben. Maar toch. Ik lig in de operatiezaal met een doek boven mijn hoofd, er moet een katheter in mijn hals gestoken worden. Ik was erg vermagerd, ik kon niet eten, en dan gaat men u parenterale voeding geven, via een ader in de hals. Men legt u op tafel met de voeten omhoog en het hoofd naar beneden, dan stuwt het bloed en komt die ader mooi tot zijn recht, en terwijl ik zo lig hoor ik iemand zeggen: oei, die doet hier hartritmestoornissen!” Hij lacht. „Heel bijzonder om te ervaren dat men over mij sprak als over een object. Voor de mensen die u behandelen is dat nodig om goed te kunnen werken, maar ik dacht: hé, ben ik hier straks dood, of wat?”

De chirurg die u opereerde kwam elke dag bij u langs.

„Met hem heb ik ook veel geluk gehad. Elke dag zette hij zich op mijn bed, keek me aan en vroeg: hoe gaat het met u? Dat was zeker zo belangrijk als zijn handigheid toen hij me opereerde.”

Dirk de Wachter: „We leven in een cultuur die inzet op ikkigheid, op zelfrealisatie, op ontplooiing van het ingebunkerde eenzelvige ik.” Foto Lars van den Brink

U vindt, met Levinas, dat de hulpverlener moet opkijken naar degene die om hulp vraagt, niet neerkijken.

„Ge ligt in uw bed ” – hij laat zich achterover op de sofa vallen – „machteloos en vol buizen, overal buizen, overal waar ze in kunnen en ook waar ze niet in kunnen, en dan komt de dokter” – hij springt op en buigt zich over de sofa heen – „en die zegt: HOE GAAT HET? Dat is heel, heel verkleinend. Wat deed mijn dokter? Die zette zich naast mij op mijn bed. Dat was heel goed. Dat zal ik nog tegen hem zeggen. Of hij zal het wel lezen. Hij zette zich naast me, keek me in de ogen, raakte me aan en vroeg: gaat het nog? Ik had net genoeg laconiek cynisme in me om te zeggen: het gaat niet, het ligt vooral. Het was een vriendelijke, lieve man. Ik ben hem eeuwig dankbaar.”

In uw boek laat u een verpleegkundige zeggen dat u ook aardig bent.

„Op de intensieve zorg, ja. Die man zei: ik ga u prikken, ik ga u een infuus geven, en mijn vrouw komt op bezoek, tien minuutjes, we leefden nog in coronatijd, en ik zei tegen haar: die verpleger daar is zo vriendelijk, zo goed. Mijn vrouw zei dat tegen hem en hij zei: maar uw man is ook heel vriendelijk.”

Wat lang niet iedereen kan opbrengen die in het ziekenhuis ligt.

„Maar dan is het de verantwoordelijkheid van de hulpverlener om toch aardig te zijn. Ik kan moeilijk boos zijn of met boosheid omgaan, net als mijn vader. Hij was een vriendelijke man en ik ben ook vriendelijk. Het is zo ver gegaan dat ik daar een eredoctoraat voor heb ontvangen, hoe gek kan het zijn?” Dat was op 24 mei 2022. Een eredoctoraat van de Universiteit Hasselt, voor een ‘wetenschapper die de mens centraal stelt’. „Zeer eervol, maar belangrijker is dat het belang van vriendelijkheid ook in de academische wereld erkend wordt.”

Je zou denken dat het geen bewijs nodig heeft.

„Zou je denken, ja. Maar we leven in een cultuur waarin aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van de ander als zwakte wordt gezien. Zorg voor uzelf! Ga iets leuks doen! In een bubbelbad zitten misschien? Bubbel, bubbel, bubbel, tot uw vel verrimpeld is en u vermosselt tot een weekdier. We leven in een cultuur die inzet op ikkigheid, op zelfrealisatie, op ontplooiing van het ingebunkerde eenzelvige ik, tot men zichzelf in de plooien niet meer terugvindt. Ontplooiing die niet verbonden is met de ander leidt tot ledigheid, nietsigheid. Dat is fors uitgedrukt, maar ik meen het. Ledigheid, dat schreef ik al in Borderline Times, is erger dan angst en depressie, want wat is het leven dan? Een waardeloos stuk tijd dat we met leukigheid moeten vullen. Gefotoshopt en gebotoxt op Instagram staan. Succes hebben, materieel succes hebben, en dat triomfantelijk tonen. Ik wil daar wel een beetje kritisch over zijn.”

„Liefdevol, zorgzaam. Barmhartig. Ik gebruik graag zulke Bijbelse woorden. Men mag het niet met me eens zijn, maar ik ga daarover zagen tot het einde van mijn dagen”

Wat onderscheidt u van een dominee?

„Haha, maar dan toch een pastoor. Mijn moeder had twee broers die priester waren en dat zal mijn leven wel mee bepaald hebben. Het grote verschil is dat ik geen god heb die me inspireert. Ik noem mijzelf een seculiere, non-theïstische mens. Nochtans wil ik het christelijke geloof niet afvallen, er is veel waardevols in. Ook in goddeloze tijden moeten we de barmhartigheid bewaren. Een maatschappij moet barmhartig zijn, zorgzaam, medemenselijk, troostend.”

U schrijft over mensen die u op consult krijgt…

„…en vertellen dat ze het zo fantastisch voor elkaar hebben. Mooie baan, huis in Frankrijk, zwembad. Maar dokter, mijn kinderen willen me niet meer zien. Ah, nu moet ik proberen begripvol te zijn en niet oordelen. Ik luister deemoedig. Vertel, hoe is dat gekomen?”

En wat hoort u dan?

„Het is de schuld van mijn ex, die heeft ze tegen mij opgezet. Iedereen heeft de schuld, behalve zijzelf. Dan probeer ik een crack te maken in die reusachtige burcht van weerstand tegenover me, meestal ontstaan rond die ledigheid. Het is een wall met een slotgracht, ge geraakt er bijna niet bij. Toch is het dan aan mij om een bootje te nemen, over die slotgracht te roeien en een barst te vinden in die muur. Soms lukt het, soms niet. Ik ben geen reactionair die terug naar vroeger wil, naar het dorpse leven waarin iedereen met elkaar verbonden was. Je zal maar een homoseksuele jongen zijn geweest. Laten we dat niet romantiseren. Ik spreek over deze tijd, over wat ik elke dag hoor ik mijn praktijk: heel veel ikkigheid, ten koste van verbinding. We voeden onze kinderen erin op. Zorgt dat ge het maakt voor uzelf en dat u niemand nodig hebt, want dat is zwak, iemand nodig hebben. Nee, ik vind dat sterk. Liefdevol kunnen zijn, zorgzaam. Barmhartig. Ik gebruik graag zulke Bijbelse woorden. Men mag het niet met me eens zijn, maar ik ga daarover zagen tot het einde van mijn dagen.”

Wat, hoopt u, nog lang duurt.

„De prognose is niet zo goed, daar moet ik realistisch in zijn. De kans dat ik over vier jaar, of drieënhalf jaar, dood ben is groter dan de kans dat ik leef. Ik ga ten volle voor de kans dat ik leef, want ik leef graag. Als ik toch doodga, ben ik dankbaar voor alle dingen die ik heb mogen meemaken. Dat zeg ik nu schijnbaar rustig, maar moest ik slechter worden, dan weet ik niet of ik die rust zal kunnen behouden, of ik niet zal beginnen boos of triest te worden. Rage, rage against the dying of the light. Van wie is dat ook weer? Dat is mijn chemobrain.”

Het gedicht staat in uw boek.

„Dylan Thomas. Op het moment ben ik erg in vrede met mijn bestaan… ja… ik slik het een beetje weg… ik ben zeer dankbaar dat ik psychiater ben. Veel in mijn leven is toevallig gegaan, zoals in ieders leven, maar in twee dingen heb ik gevoel, al zal het een illusie zijn, maar toch het gevoel dat ik ze zelf bepaald heb, en dat is psychiater worden en met mijn vrouw zijn. Ze was niet vrij toen ik haar leerde kennen, ik heb erg voor haar gestreden. Zij zegt dat het niet waar is, maar het is wél waar. Ik kan dat toch weten!” Hij lacht.

Sinds uw ziekte, schrijft u, kunt u niet meer zonder haar.

„Zo is het. Geen dag meer zonder haar.”

Wie is Dirk De Wachter Dirk De Wachter (1960) is psychiater en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is ook verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van Kortenberg en hij heeft een praktijk aan huis. In 2012 verscheen zijn boek Borderline Times, waarin hij betoogt dat de westerse samenleving voldoet aan alle criteria van de borderline-persoonlijkheidsstoornis. Het werd een bestseller. Hij noemt de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas en de schrijver Michel Houellebecq zijn belangijkste inspiratiebronnen. De Wachter woont in Antwerpen.