Oudste broer die werd opgepakt in Stein vrijgelaten, jongste nog in voorarrest

Eén van de twee Syrische broers (20 en 22) die woensdag in het Limburgse dorp Stein zijn aangehouden op verdenking van terrorisme, is vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om de oudste van het tweetal. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij strafbare feiten.

De twee broers werden woensdagavond aangehouden in Stein omdat ze een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Bij een huiszoeking werden geen wapens of explosieven gevonden. Sindsdien mochten de twee geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met hun advocaat.

De jongste van de twee broers zit nog vast. Zaterdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of hij in voorarrest kan blijven.