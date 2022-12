’Op één dag raakten in China 37 miljoen mensen besmet met het coronavirus, schat de overheid’

Per dag raken tientallen miljoenen mensen in China besmet met het coronavirus. Die schatting maakte de Chinese gezondheidscommissie woensdag tijdens een vergadering. De notities daarvan werden ingezien door persbureau Bloomberg. Op één dag, 20 december, zouden er 37 miljoen mensen besmet zijn geraakt. Het is onduidelijk waarop de berekening precies wordt gebaseerd, China test namelijk niet meer op grote schaal.

Eerder deze maand liet de Chinese overheid abrupt de meeste coronamaatregelen los, nadat het land twee jaar lang uiterst repressief beleid voerde om het virus in te dammen. Sindsdien stijgt het aantal besmettingen hard, deels omdat de vaccinatiegraad in China relatief laag ligt. Het aantal doden is momenteel niet te bepalen omdat er geen officiële cijfers over worden gepubliceerd, maar door het hele land zijn crematoriums vol. Het wetenschappelijk tijdschrift Nature schrijft dat er tot een miljoen coronadoden kunnen vallen in China de komende maanden.

Ernst van de situatie

De cijfers de Chinese gezondheidscommissie lijken de ernst van de situatie te onderschrijven, al ontkent China de grootte van de coronagolf publiekelijk. In de eerste twintig dagen van december is volgens de Chinese gezondheidscommissie 18 procent van de bevolking besmet geraakt, zo schrijft Bloomberg op basis van de ingeziene notities. Dat zijn bijna een kwart miljard mensen. Volgens de autoriteiten is de helft van de inwoners van Beijing geïnfecteerd.

Hoe meer besmettingen plaatsvinden, hoe groter het risico op gevaarlijkere of besmettelijkere mutaties van het virus. Viroloog Eric Snijder van het Leids Universitair Medisch Centrum zei deze week tegen NRC dat de impact van nieuwe subvarianten mee zou kunnen vallen, omdat een flink deel van de wereldbevolking immuniteit heeft. Maar, zo voegde hij toe, dat „hangt helemaal af van de eigenschappen van zo’n nieuwe variant”.

