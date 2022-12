Moederbedrijf TikTok bespioneerde meerdere Amerikaanse journalisten

Werknemers van ByteDance, het moederbedrijf van het Chinese sociale mediaplatform TikTok, hebben op onrechtmatige wijze toegang verkregen tot de gebruikersdata van twee Amerikaanse journalisten. Dat geeft ByteDance toe na eerdere berichtgeving door Forbes. Met de data probeerden medewerkers van het bedrijf te achterhalen of en wanneer de journalisten in de buurt waren geweest van ByteDance-personeel.

Aanleiding voor de spionage was een reeks artikelen door Amerikaanse media over ByteDance en TikTok en hun banden met de Chinese regering. Binnen ByteDance ontstond het vermoeden dat er sprake was van een lek binnen de organisatie. Enkele hooggeplaatste medewerkers, waaronder een van de hoogste veiligheidsbazen binnen het bedrijf, gaf vervolgens goedkeuring om journalisten die over ByteDance publiceerden te volgen.

Tijdens hun onderzoek kregen de ByteDance-medewerkers toegang tot onder meer de ip-adressen van de Amerikaanse journalisten, die destijds bij BuzzFeed News en de Financial Times werkten. Ook kregen ze andere data van de journalisten in handen. Nadat Forbes schreef dat verslaggevers uit de VS het doelwit waren geworden van spionage door ByteDance, werd een intern onderzoek geopend. Vier betrokken medewerkers, waarvan er twee werkzaam waren in China, zijn vervolgens ontslagen.

In de VS zijn er al langer zorgen over de manier waarop TikTok, dat circa honderd miljoen Amerikaanse gebruikers heeft, omgaat met de privacy van deze gebruikers. Zo bestaat de vrees dat gegevens worden gedeeld met de Chinese autoriteiten. In meerdere Amerikaanse staten mag TikTok niet gebruikt worden op overheidstelefoons en het plan is om dat verbod op federaal niveau in te stellen. TikTok werkt momenteel aan een deal met de Amerikaanse overheid waarbij data van Amerikaanse gebruikers alleen op Amerikaanse servers bewaard worden en dus niet in Chinese handen terecht kunnen komen.