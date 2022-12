Meta akkoord met megaschikking in dataprivacy-schandaal Cambridge Analytica

Facebook-moederbedrijf Meta is akkoord gegaan met een megaschikking van 725 miljoen dollar (ruim 683 miljoen euro) in een zaak rond het delen van persoonsgegevens, waaronder aan het Britse databedrijf Cambridge Analytica. Dat blijkt uit vrijdag door persbureau Reuters gepubliceerde rechtbankdocumenten. Een federale rechter moet de schikking nog wel goedkeuren.

Dat Meta akkoord gaat met de miljoenenschikking is opvallend te noemen, omdat de techgigant nooit heeft toegegeven iets fout te hebben gedaan. Het akkoord is vooral gesloten „in het belang van onze gemeenschap en aandeelhouders”, zegt het bedrijf volgens Reuters in een verklaring.

Zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen, deelde Facebook voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 persoonlijke informatie van 87 miljoen gebruikers met Cambridge Analytica. Het inmiddels opgeheven bedrijf was in de hand genomen door het campagneteam van Donald Trump. Met behulp van slimme algoritmes kon het achterhalen wie potentieel vatbaar waren voor advertenties met bijvoorbeeld leugens over Hillary Clinton.

In 2018 luidde Christopher Wylie, die Cambridge Analytica mede oprichtte en de manipulatietechnieken ontwikkelde, met interviews in The Guardian en The New York Times de noodklok over kiezersmanipulatie. Tegen The Guardian zei hij: „Ik ben de Canadese homoseksuele veganist die op de een of andere manier een psychologisch oorlogswapen heeft ontwikkeld.” Na naar buiten te zijn getreden sprak Wylie met overheden over de hele wereld over de gevaren van online manipulatie voor de democratie.