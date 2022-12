Marechaussee richt nieuwe eenheid op voor persoonsbeveiliging

De Koninklijke Marechaussee richt een nieuwe eenheid op voor het beveiligen van personen. De eenheid zal zo’n 250 man groot zijn en is vooral bedoeld om het beveiligingsstelsel te versterken. Dat staat onder druk omdat er volgens de dienst steeds meer mensen beveiligd moeten worden. De nieuwe eenheid zal onder meer de beveiliging van ministers, officieren van justitie, advocaten en rechters in Nederland gaan verzorgen. Zo nodig kan het nieuwe team ook in het buitenland ingezet worden.

Het beveiligen van personen is nu onderdeel van de Nationale Politie, in het stelsel Bewaken en Beveiligen, maar de druk op het team is groot omdat er zoveel mensen beveiligd moeten worden. De nieuwe eenheid van de marechaussee moet wat verlichting bieden. Dat er meer beveiliging nodig is, heeft meerdere oorzaken volgens de marechaussee. Aan de ene kant zijn er dreigingen uit terroristische hoek, maar ook vanuit het criminele milieu. Daarnaast speelt de verharding in de samenleving en de toegenomen onrust rondom de coronamaatregelen en boerenprotesten een rol.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft miljoenen euro’s uitgetrokken voor de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de NCTV en de marechaussee om de dienst Bewaken en Beveiligen te versterken. De eerste lichting van de nieuwe eenheid begint in januari aan de opleiding, die twaalf weken duurt, en bestaat uit mensen van de marechaussee zelf. Het doel is om in 2024 en 2025 vijf lichtingen op te leiden.

