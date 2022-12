Kabinet gaat in hoger beroep tegen verwerping nareismaatregel

Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag dat het uitstellen van gezinshereniging van vluchtelingen in strijd is met de wet. Het kabinet poogde in augustus om gezinshereniging tijdelijk grotendeels op te schorten. Twee verschillende rechters oordeelden de afgelopen maand dat die maatregel in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, Europese wetgeving én internationaal recht.

De nareismaatregel was bedoeld als een tijdelijke streep door de mogelijkheid tot gezinshereniging van statushouders die geen huisvesting hebben. Dit acht het kabinet nodig omdat de asielopvang in Nederland momenteel uit zijn voegen barst. Tot en met 2023 zou de maatregel van kracht zijn.

Het kabinet wil door de Raad van State laten uitzoeken of het écht niet mogelijk is om de nareisbeperking toe te passen. In een reactie aan NRC benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) de nareisbeperking een „pijnlijke maatregel” noemt. Van der Burg probeerde eerder deze maand al een uitspraak van de rechter over de nareisbeperking naast zich neer te leggen.