In deze tijd van het jaar klinkt de oude roep van de midwinterhoorn weer

Hij kan helder klinken, als de Last Post op een cornet, en soms ook als een gewond hoefdier. Dezer dagen is hij weer te horen in Twente, de Achterhoek, op de Veluwe en in Drenthe, vaak aan het begin van de avond, en het best als het windstil is en vriest: de midwinterhoorn.

Een uitgeholde tak van een els of berk van een meter of anderhalf en met een mondstuk van vlierhout, waaruit zes tonen te blazen zijn. De Germanen riepen de zon er rond de kortste dag al mee terug – elke keer gelukt – en als de marechaussee op patrouille was, kon je er smokkelaars mee waarschuwen; het geluid draagt kilometers ver.

Maar officieel klinkt de midwinterhoorn nu alleen om het evangelie van de geboorte van Christus te gedenken, vanaf de eerste adventszondag in december tot Driekoningen op 6 januari. Het Utrechts Psalter uit 850 heeft er al een afbeelding van. En ja, hij klinkt nu ook op kerstmarkten en braderieën, op midwinterhoornblaaswedstrijden en door het jaar heen op de begrafenis van midwinterhoornspelers.