Hoe de Harry Potter-boeken het wereldbeeld van een generatie bepaalden

De komende weken delen we onze favoriete afleveringen uit ons archief. Deze keer blikken we terug op de verregaande invloed van Harry Potter.

Miljoenen twintigers en dertigers van nu groeiden op met J.K. Rowlings kinderboekenreeks Harry Potter, over een tovenaarsleerling die zijn volk moet redden van het ultieme kwaad. Wat is de invloed geweest van Harry Potter op het wereldbeeld van de millennialgeneratie? In deze aflevering gaat Michel Krielaars in gesprek met redacteuren én Potter-fans Thomas de Veen en Eva Peek, die als volwassenen nog dagelijks de invloed van de boeken ervaren.

Heeft Harry Potter de bijbel vervangen? Wat hebben de boeken te maken met de aanslagen van 11 september? Waarom kwam de Britse J.K. Rowling in een storm van cancel culture terecht? En bovenal: hoe heeft Harry Potter ‘ons’ denken over goed en kwaad beïnvloed? Je hoort het in deze nieuwe aflevering van Tussen de regels. Let op: deze episode bevat spoilers.