‘Historische winterstorm’ treft Amerika tijdens de kerstdagen

Amerika maakt zich op voor extreem winters weer tijdens de kerstdagen. De nationale weerdienst NWS van de Verenigde Staten spreekt van een „historische en enorm impactvolle storm” en heeft een waarschuwing afgegeven voor ruim 200 miljoen Amerikanen - zo’n 60 procent van de bevolking - omdat er dit weekend in het hele land extreem koude temperaturen tot min 45 graden Celsius worden verwacht. Ook waarschuwt de NWS voor sneeuwval en harde wind.

De lage temperaturen treffen niet alleen het noorden, maar bereiken ook de grens met Mexico, waar het naar verwachting zo’n min 9 graden Celsius zal worden. Op sommige plekken kan de omslag naar het koude weer zo extreem zijn, dat er een zogeheten bomcycloon kan ontstaan. Bij een bomcycloon daalt de luchtdruk zeer snel, met harde wind tot gevolg. In combinatie met de extreme kou kan onbeschermde huid in die wind binnen enkele minuten bevriezen. President Biden heeft donderdag daarom ook opgeroepen deze storm „extreem serieus” te nemen. „Het is gevaarlijk en bedreigend.”

De winterstorm dwarsboomt veel plannen van Amerikanen die de kerstdagen op een andere plek wilden doorbrengen. Niet alleen adviseerde president Biden om niet te reizen tijdens de storm, vaak is het ook niet mogelijk. Donderdag en vrijdag werden al duizenden vluchten geannuleerd. Verschillende luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid vluchten kosteloos om te boeken. De trein nemen als alternatief is in veel gevallen ook niet mogelijk: spoorwegmaatschappij Amtrak heeft tientallen treinreizen, met name lange afstandsreizen, in het Midwesten en noordoosten van het land geannuleerd vanwege het winterse weer.