Het Uur met schrijver Kader Abdolah

In zijn nieuwe boek Wat je zoekt zoekt jou vertaalt Kader Abdolah gedichten van de 13e eeuwse Perzische dichter Rumi, en voorziet ze van context. Abdolah had het boek -naar eigen zeggen- niet kunnen schrijven als hij niet net als Rumi had moeten vluchten uit het land waar zijn wieg stond. Pieter van der Wielen spreekt hem over hoe graag hij terug zou willen naar Iran, het land waar de politieke onrust dit jaar meer dan ooit toesloeg.