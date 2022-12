Franse aanslagpleger wilde ‘buitenlanders raken’

De schietpartij in Parijs waarbij vrijdagochtend drie doden vielen en drie anderen gewond raakten, lijkt racistisch gemotiveerd. Een 69-jarige man opende iets voor het middaguur het vuur nabij een Koerdisch cultureel centrum in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad en heeft volgens bronnen van de krant Le Parisien achteraf bij de politie verklaard „niet van Koerden te houden”.

Ongeveer een jaar geleden betrad dezelfde man gewapend met een zwaard een migrantenkamp in de Parijse wijk Bercy. Daarbij raakten twee Soedanese mannen gewond. En in 2016 en 2019 werd hij ook al gearresteerd vanwege poging tot moord en wapenbezit. De aanslagpleger is volgens Franse media een gepensioneerde treinconducteur met de naam William M., geboren in de Parijse voorstad Montreuil en wonend in het chique tweede arrondissement van Parijs.

Het politieonderzoek moet nog worden afgerond om de precieze motivering voor de aanslag vast te stellen, maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is duidelijk dat M. alleen handelde en „buitenlanders wilde raken”. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo noemt de aanslagpleger op Twitter een „extreem-rechtse activist”; hoewel onduidelijk is of de aanslagpleger lid is van een extreem-rechtse beweging. De Franse autoriteiten denken dat de aangehouden verdachte alleen handelde.

President Emmanuel Macron sprak van een „gruwelijke aanval” in het hart van Parijs. Frankrijk gaat de beveiliging opschroeven op plekken waar de Koerdische gemeenschap bijeenkomt.

Gevangenis

Naast de vragen over het motief van de aanslagpleger, wordt in Frankrijk gespeculeerd over hoe het kon dat M., die zelf ook gewond raakte en in het ziekenhuis ligt, in staat was een wapen te verkrijgen en te gebruiken. Volgens Franse media zat de aanslagpleger tot 12 december nog in de gevangenis en was hij sindsdien onder controle van justitie. Sowieso had hij niet het recht een wapen te dragen.

De aanslag vond vrijdag iets voor twaalven plaats in de Rue d’Enghien, een levendige straat iets ten zuiden van het Gare du Nord. M. opende het vuur voor het Koerdische cultureel centrum Ahmet-Kaya. Twee van de doden vielen voor het centrum, één in een nabijgelegen restaurant. Een vierde persoon balanceert vrijdagavond nog tussen leven en dood. Ahmet-Kaya is een ontmoetingplek voor Koerden uit Turkije, Syrië, Irak en Iran en er wordt veel gesproken over de ‘Koerdische zaak’.

Koerdische gemeenschap

Het is niet de eerste keer dat de Koerdische gemeenschap in Parijs geraakt wordt door geweld. In 2013 werden drie Koerdische activisten vermoord, volgens de Franse justitie door een Turk die mogelijk banden had met de Turkse veiligheidsdiensten. Ook die drievoudige moord vond plaats in het tiende arrondissement van de stad. Alle Koerdische ontmoetingsplekken in Frankrijk zullen voorlopig extra beveiligd worden.

De Koerdische Raad in Frankrijk roept op tot demonstraties. Vrijdagmiddag verzamelde zich een grote groep mensen in de straat van de aanslag, vooral van Koerdische afkomst. Hierbij kwam het aan het einde van de dag tot ongeregeldheden. Er werden stenen naar de politie gegooid. Ook werden afvalcontainers stukgeslagen en in brand gestoken, net als enkele auto’s. De politie reageerde met de inzet van traangas.