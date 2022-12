‘Elke dag heb ik nog met de nasleep van corona te maken’

Haar halve leven is Anna McMaster (49) huisarts in Napoleon, Ohio, een plaats met zo’n negenduizend inwoners. Ze heeft kinderen gehaald, stervenden begeleid, zieken verpleegd. Maar geen enkel jaar uit die eerste pakweg twintig van haar praktijk, is te vergelijken met het voorjaar van 2020, vertelt ze bij een gezonde lunch. „Ik heb dat eerste jaar meer patiënten aan Covid-19 verloren dan aan welke andere ziekte ook in mijn carrière. Ik heb nooit eerder zoveel patiënten zien sterven.”

Ze sprak in 2019 al eens met NRC, toen ging het over een andere epidemie: verslaving aan pijnstillers. Een jaar later moest ze ineens veel meer zijn dan alleen huisarts in het gezondheidscentrum aan de Maumee-rivier, waar ze praktijk houdt naast een klein ziekenhuis. „Het moment waarop de eerste Amerikaanse besmettingen werden geconstateerd, vatte een van mijn twee collega-huisartsen hier op als teken dat het tijd werd om met pensioen te gaan. Een jaar later hield de andere collega het ook voor gezien. De stress werd te hoog. Hij werkt nog altijd als arts, maar dan ergens waar het minder druk is.”

Lees ook Medische nomaden zwerven langs Amerika’s coronafront

Zo moest McMaster voor drie werken, en dat in een tijd dat het veel drukker was dan ooit. „Ons ziekenhuis heeft gemiddeld 25 bedden. Vroeger was het aantal patiënten dat werd opgenomen twee of drie in de zomer, in de winter misschien tien. In de eerste zes maanden van de coronauitbraak waren álle bedden permanent vol.

„We hadden in het hele centrum twee beademingsapparaten. Als er vroeger een patiënt aan beademing moest, verwees ik die naar de longspecialist. Die hadden we niet in huis, dus placht ik de meeste van die patiënten door te sturen naar een groter ziekenhuis. Maar al heel snel gingen de meeste ziekenhuizen dicht voor patiënten van buiten en moest ik de meeste van die patiënten hier zelf behandelen.

Huisarts Anna McMaster in haar praktijk in Napoleon, Ohio. Foto Nick Hagen

Niemand om op terug te vallen

„Ik leerde al doende. Lezen, lezen, lezen: richtlijnen van de CDC [het Amerikaanse RIVM] en het nationaal gezondheidsinstituut, informatie uit andere landen die qua epidemie een beetje op ons voor lagen. Elk gestolen momentje gebruikte ik om te lezen. Niet alleen over corona, maar ook over een heleboel andere dingen. Dingen die normaal gesproken niet op mijn bordje kwamen. Als ik vroeger een oudere patiënt had, van zeg tachtig jaar, die een hartaanval kreeg, dan behandelde ik die zelf, in onze eigen kliniek. Maar iemand van vijftig met zijn eerste hartaanval, dan riep ik de hulp van een cardioloog in. Nu was er niemand om op terug te vallen. Ik kreeg een crash course in alles tegelijk.

„De patiënten die ik behandelde waren veel zieker dan de patiënten die ik vroeger doorgaans hielp. Met twee beademingsapparaten en 25 bedden moest ik soms ingewikkelde keuzes maken. De meeste families toonden begrip voor wat ik deed. Ik heb in dat opzicht geen vervelende situaties meegemaakt. Een paar patiënten die zeiden: ‘Het is geen Covid, Covid bestaat niet’. Het handjevol mensen dat zeiden dat Covid niet zo ernstig was, waren meestal degenen die er niet ziek van waren.

„Dit is de meest gepolitiseerde ziekte die ik ooit heb meegemaakt. Niemand vertrouwt elkaar nog. Was de lockdown de beste maatregel? Ik weet het niet. Waarschijnlijk niet, over het geheel genomen. Maar waarschijnlijk wel als je bedenkt hoe beperkt de informatie was die we op dat moment hadden.

Dit is de meest gepolitiseerde ziekte die ik ooit heb meegemaakt. Niemand vertrouwt elkaar nog

„Ik zie nu meer vaccinatie-aarzeling, en niet alleen ten aanzien van het corona-vaccin. Als jonge ouders zich bij mij inschrijven, stel ik elke keer dat ze langskomen de kwestie van inentingen aan de orde. Dus zullen er ouders zijn die een andere huisarts kiezen omdat zij tegen vaccinaties zijn. Mijn kinderen vinden mij reusachtig goed in zeuren, dat komt nu goed van pas.

Corona en de pandemiebestrijding zorgden in de VS voor veel polarisatie en protest, zoals hier in Kentucky. Foto Jon Cherry/Getty

„Elke dag heb ik nog met de nasleep van corona te maken. Mensen worden weer ernstiger ziek dan een half jaar of een jaar geleden. Minder erg dan met Delta, maar toch. En ik zie veel sociaal-psychologische veranderingen door corona en door de lockdowns. Zoveel meer stress, angststoornissen, zelfdoding. Juist toen de maatschappij weer wat normaler begon te worden, toen winkels, scholen en kerken open gingen, zag je een nieuwe piek van dergelijke klachten. Vriendjes vonden het eerst verschrikkelijk om gescheiden te worden, daarna vonden ze het griezelig om weer samen te komen.

Enorme achterstanden

„We hadden enorme achterstanden. In de afgelopen zes weken constateerde ik evenveel ernstige kankergevallen als anders in een jaar tijd. Hoe zou het zijn geweest als ik de afgelopen jaren gewoon de reguliere screenings had kunnen doen? Had ik dan meer gevallen eerder ontdekt? Dat drukt zwaar op mijn gemoed.

„Begin 2020, midden in de eerste golf, kwam een man binnen voor kankeronderzoek. Hij had zeer zorgwekkende symptomen. Normaal gesproken had hij binnen een week of twee een specialist kunnen zien en een diagnose gekregen. Nu duurde het zes weken. Het was een agressieve vorm van kanker. Hij heeft een ellendige tijd gehad. Zoiets kan ik niet gemakkelijk van me afzetten. Dit is een kleine gemeenschap, ik ken bijna iedereen. Ik had zijn moeder verzorgd, ik had zijn zuster verzorgd. Ik ken zijn neefjes en nichtjes van school. Rationeel weet ik wel dat ik daar geen controle over heb, maar mijn hart zegt iets anders.”

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven