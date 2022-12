Er is veel klanttevredenheidsonderzoek, maar er is nog geen klanttevredenheidsonderzoek naar klanttevredenheidsonderzoek. Om in die leemte te voorzien, besloot ik het uitgebreide vragenformulier te bestuderen dat een winkel in elektronica mij toestuurde.

Dat gebeurde een dag nadat ik een vergeefse poging had gewaagd in die winkel een printer te kopen. Het was er erg druk, minstens tien verkopers stonden op diverse plekken met klanten te praten. Na een poosje koerste een van hen op mij af met een houding die je met enige goede wil nog klantvriendelijk zou kunnen noemen.

Ik vertelde hem dat ik een eenvoudige printer wilde hebben en noemde het merk en het type. Hij keek me meewarig aan. „O die”, zei hij. Het was de goedkoopste die ze hadden. Ik had daartoe besloten omdat een duurder exemplaar, aangeschaft in dezelfde winkel, mij verdacht snel in de steek had gelaten. De verkoper wilde weten hoe vaak ik het apparaat zou gebruiken. Ik deed een vage schatting die hij halverwege afbrak met het gedecideerde advies: „Dan kunt u veel beter een andere kopen. Een met laser of met een ecotank.” Die waren duurder in aanschaf, maar goedkoper in gebruik.

Ik persisteerde toch bij het printertje dat mij goed genoeg leek en eenzaam in een verre hoek al op mij zat te wachten. De verkoper reageerde onomwonden dat ik dan „een dief van eigen portemonnee” zou worden en duwde me bijna naar een uitstalkast vol ecotanks. Ik wist nu heel zeker dat ik met mijn zielige printertje naar huis zou gaan, en met niets anders. „Dan moet u het zelf maar weten”, zei de verkoper, en hij liep weg naar een groepje wachtende klanten. Daarop besloot ik wraakzuchtig dat printertje bij een concurrent te kopen.

Daar zat ik dan, the day after, met een per mail verstuurd verzoek van de baas van de verkoper. ‘Operationeel directeur’ noemde hij zich. „Wij willen niets liever dan jou de beste service aanbieden”, slijmde hij. „Omdat je onlangs een medewerker van de afdeling klantenservice hebt getroffen, kun je als geen ander beoordelen of we daarin slagen. Wij horen graag van je wat er tijdens jouw gesprek met onze medewerker goed ging, en wat er beter kon.”

Een van de vragen uit het formulier luidde: „Welk cijfer (1-10) geef je de medewerker die jou te woord stond?” Je mocht er ook een toelichting bij geven. Of hij „niet vriendelijk” was geweest of „niet behulpzaam”, en mogelijks zelfs „onjuiste informatie” had verschaft.

Ik stelde me voor hoe ik dat formulier naar (mijn) waarheid zou invullen. En hoe de ‘operationeel directeur’ vervolgens zijn medewerker van de afdeling klantenservice op het matje zou roepen.

Directeur: „Ben jij dat misschien geweest?” Medewerker: „Hoezo?” Directeur: „Jij gaat toch over de printers?” Medewerker: „Ik kan me alleen een ouwe lul herinneren die een goedkoop printertje wilde.” Directeur: „Praat je ook zo over je grootvader?” Medewerker: „Maar die wil geen goedkope printertjes.” Directeur: „Ik schrijf mijn klanten dat wij de beste service willen bieden, en wat doe jij?” Medewerker: „Mijn best.” Directeur: „Maar niet langer bij mij.”

Klanttevredenheidsonderzoek is welbeschouwd niets anders dan het uitlokken van institutioneel klikken. De klant die dat doet, is een lul, oud of niet.

