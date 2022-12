In de laatste weken van het jaar heeft iedereen haast alsof de wereld vergaat en ook ik jakkerde op de fiets naar Pernis om gauw nog een pakketje te bezorgen bij iemand aan wie ik dat had beloofd, onderweg denkend aan stukjes die ik moest tikken, e-mails die om respons smeekten, mensen die ik wilde zien voordat de boekhouding van mijn leven sluit; maar vooral dacht ik aan de gevulde paprika’s die ik had beloofd te maken: hoe dat moest, waar ik de tijd vond, want thuis waren de kinderen ziek, halve schoolklassen waren uitgevallen – ik dacht aan alle openstaande schulden die ik nooit kon inlossen, hoe hard ik ook jakkerde, terwijl de essentie van kerstfeest juist luidt dat we rustig mogen ademhalen omdat er in Bethlehem een kind is geboren dat achter al onze zonden een punt zet.

„Een komma, geen punt”: dat had de premier gezegd in de toespraak waarin hij excuses aanbood voor de slavernij. En: „We doen dit niet om schoon schip te maken.” De premier toonde zich de gedroomde baas die luistert. Wie smelt er niet van mannen die hardop toegeven: ‘Ik had het mis.’ Maar de timing was mysterieus: sommigen vonden dat de premier een vreemde haast had. Was ook hij bevangen door de mythe dat we het kalenderjaar met schone gewetens en inboxen moeten afsluiten, speelde er iets anders?

Want er was juist niets boekhoudkundig aan zijn speech. Tot tweemaal toe sprak hij over spiritualiteit, driemaal over ‘heling’, hij liet zelfs tranen vloeien: alsof we inderdaad naar een healing keken, alsof onze manager-premier tot nationale wintipriester was getransformeerd. Het betrof hier een staatsrechtelijke exercitie – „niemand die nu leeft [draagt] persoonlijk schuld voor de slavernij”, benadrukte de premier – maar het traanvocht verraadde: hij zelf torste wel degelijk de zonden van ons land. In de week voor Kerst kroonde Rutte zichzelf tot Jezus.

Die tranen zouden gemeend kunnen zijn, dacht ik

Florissant staat hij er allang niet meer voor, de voorjaarsverkiezingen konden wel eens als afrekening uitpakken. Vandaar de haast? Nu had hij toch maar mooi dat historische sorry op zijn palmares. Hij, de politicus – dus niet de Koning, de soeverein die deze excuses had willen en moeten uitspreken.

En toch kon ik de tranen niet als iets tactisch zien. Het volk zat volgens peilingen helemaal niet te wachten op excuses, Rutte offerde zich eerder op. Bovendien huilde de premier de laatste tijd vaker. Ze vloeiden ook toen hij excuses had aangeboden aan de mensen die door de staat waren gemangeld in het hier en nu: de gedupeerden van het Toeslagenschandaal. Een groep waarin de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders tot liefst dertig keer oververtegenwoordigd waren. Krokodillentranen? Mark Rutte was de falende toezichthouder van dat schandaal, als staatssecretaris was hij bovendien door de rechter veroordeeld vanwege discriminatie, nog steeds bediende de staat zich van discriminatoire algoritmen bleek deze week: er kwam maar geen punt achter.

Maar juist daarom zouden die tranen gemeend kunnen zijn, dacht ik: misschien begon het de premier te dagen dat hij de last van zoveel crises in zich droeg: aardbevingen en dakloosheid, overheidswantrouwen en falende zorg. Voorvoelde hij dat zijn tijd gekomen was, dat hijzelf het probleem was? Dan was dit zijn laatste grote speech en hing er daarom die weemoed over. Het was de speech van een late bekeerling.

Het verrassendst waren niet de excuses zelf, maar het feit dat de liberaal Mark Rutte tot tweemaal toe Anton de Kom aanhaalde. Die Surinaamse schrijver en verzetsheld was door de nazi’s vermoord, niet omdat hij zwart was, wel vanwege zijn communistische sympathieën. In zijn beroemdste boek Wij slaven van Suriname roept De Kom op tot solidariteit der verdrukten, van welke kleur ook. En droomt hij over de dag dat „de grote afrekening met het kapitalisme zal plaatsvinden”.

Die dag is nog niet aangebroken zag ik, fietsend naar Pernis, langs de havengebieden. We leven nog altijd onder dat imperialistisch-kapitalisme waar De Kom tegen streed. Onze economie draait op geploeter van mensen ver weg: van de Filippijnen op de zeeschepen tot de sans-papiers die onze paprika’s plukken. Wij zijn allen zondig, maar Rutte heeft op de valreep eindelijk zijn schuld bekend en laten doorschemeren dat er achter zijn premierschap een punt komt.

