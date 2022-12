De excuses voor de slavernij die premier Mark Rutte deze week in het Nationaal Archief in Den Haag uitsprak hadden een rommelige aanloop. Desalniettemin was het voor velen een zeer belangrijk moment - "fucking historic" zelfs, in de woorden van BIJ1-leider Sylvana Simons. Premier Rutte is op dit beeld, genomen na zijn toespraak, in gesprek met genodigden.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP