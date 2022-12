In de Haagse straat waar ik naartoe ben verhuisd, raak ik in gesprek met mijn nieuwe buurvrouw. Dit is mijn veertiende adres in de vijftien jaar dat ik in Nederland woon. Zij woont inmiddels 42 jaar in dezelfde woning. Haar vader woonde maar liefst tachtig jaar in dezelfde straat. „Dit ontroert mij”, zeg ik tegen de nieuwe buurvrouw. „Mijn hele leven staat in het teken van vluchten en verhuizen. Ik kan mij niet voorstellen hoe het voelt om zo lang in dezelfde woonplaats, en in hetzelfde huis te wonen.” Haar blauwe ogen stralen rust uit, haar glimlach is hartgrondig. Na afloop van het gesprek spreken we af dat ik op de koffie mag komen, opdat ik van haar wat tips krijg over hoe ik mijn eigen thuis kan creëren.

Het spreekt voor zich dat dit een fysieke plek overstijgt, het gaat ook om een state of mind. Toch is het maar de vraag of je geborgenheid kunt ervaren als je geen vertrouwde relatie met een fysieke plek ontwikkelt. Zelfs trekvogels weten elk jaar weer duizenden kilometers af te leggen om naar hun overwinteringsgebieden te keren. Het is wat dat betreft logisch dat ik ondanks mijn kosmopolitische trekjes stiekem naar vaste grond hunker, naar een plek die ik mijn eigen thuis kan noemen.

Vaarwel diepgewortelde overtuigingen die mij jaren wijs hebben gemaakt dat ik geen thuishaven verdien. Als een politiek dier uit een niet-geprivilegieerd milieu gedraag ik mij al sinds mijn vormende jaren als de Griekse god Atlas. Ik geloofde dat het door het lot was vastgesteld dat ik de wereld op mijn schouders diende te dragen. Kennis vergaren, noeste arbeid verrichten, politiek engagement tonen – dat is mijn aangeleerde formule om voor mijn naasten en de wereld om mij heen te zorgen. De naar binnen gekeerde houding van het burgerlijk leven kon nooit op mijn begrip rekenen. Ik geloofde dat ik een supermens diende te zijn. Een supermens bij wie voor de hbb-mentaliteit (huisje, boompje, beestje) geen ruimte was.

Totdat mijn lichaam dit jaar in protest kwam en ik maanden, naast therapie, een voldoende dosis aan vitamine N (nee zeggen) moest nemen. En zo kwam ik er via een pijnlijke weg achter dat ik mensen en de wereld om mij heen wilde redden terwijl ik mijn eigen behoeften negeerde. Ik gunde mijzelf niet eens een vaste plek die ik naar mijn eigen smaak kon inrichten. Ondertussen bleek ik wel in staat om compassie op te brengen voor hufters die op sociale media de meeste racistische bagger naar mijn hoofd slingerden.

Een van de belangrijkste lessen voor mij dit jaar is dat wij eerst voor onszelf moeten zorgen, voordat wij de wereld kunnen redden. Om de legendarische Audre Lorde aan te halen: „Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.” De invulling van zelfzorg waar Lorde het over heeft, is uiteraard persoonsgebonden. Voor mij betekent het concreet dat ik toe mag geven aan mijn diepgewortelde behoefte aan een fysieke thuishaven.

Het is Kerst en Christus is geboren zodat wij de lasten van de wereld niet op onze schouders hoeven te dragen. Wij mogen erop vertrouwen dat de wereld een betere plek wordt als wij onze fysieke en mentale gezondheid centraal stellen. Daarom bid ik dat alle politieke dieren in onze samenleving de komende jaren niet alleen voldoende vitamine N innemen, maar zich ook de joy of missing out eigen maken, het plezier om niet overal bij te zijn.

Zelf ben ik in ieder geval benieuwd naar hoe de koffie van de buurvrouw smaakt, en welke suggesties zij voor mij heeft over hoe ik mijn eigen thuis kan creëren. Opdat ik vanuit de rust van dat nieuwe thuis mij nog effectiever voor mijn naaste en de wereld om mij heen kan inzetten.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.