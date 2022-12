De beste tv, games, strips, radio, podcasts en memes van 2022 volgens NRC-recensenten

Top 5’s Wat waren de beste tv-programma’s van 2022? Wat de beste games, strips en radioprogramma’s? Wat was de beste podcast? En wat was de beste meme? In hun persoonlijke top 5’s kijken de recensenten van NRC terug op 2022. (Spoilers) Beste televisie: ‘Childeren of the mist’. Op één na beste game: ‘God of War Ragnarok’. Op nummer 3 bij de strips: ‘The Junction’ van Norm Konyu. Nummer 4 bij podcasts: ‘The Trojan Horse Affair’ van de makers van ‘S-Town’. Wie de hele top 5’s wil weten, lees door. Plus de beste memes en radioprogramma’s.