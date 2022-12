De beste klassieke muziek van 2022 volgens NRC-recensenten

Eerste symfonie van Joey Roukens door het Rotterdams Philharmonisch Orkest Op zijn veertigste vond Joey Roukens het tijd voor een heuse ‘symfonie’ in vier delen. Eclectisch en veelkleurig was Roukens’ eigenzinnige orkestmuziek altijd al, maar hier bereikt hij qua technisch vernuft en vormgevoel een nieuwe mijlpaal. De Eerste van Roukens is een meesterstuk dat vele luisteraars verdient.

Ithaka Symphony van Otto Ketting door het Residentieorkest Tien jaar na zijn dood stond componist Otto Ketting weer in de schijnwerpers. Musicoloog en componist Elmer Schönberger publiceerde een knappe biografie én toverde in het Haagse Amare Kettings anti-opera Ithaka om tot symfonie. In die vorm schitterde Kettings briljante muziek volop.

Pianoconcert in G van Ravel door Martha Argerich en het Rotterdams Philharmonisch Orkest De legendarische pianist Martha Argerich betoonde zich in De Doelen een en al blakende levenslust in het Pianoconcert in G van Ravel, begeleid door Lahav Shani en zijn Rotterdammers. Ruim tachtig is ze, maar Argerichs spel is nog altijd even nauwkeurig, vitaal en onwaarschijnlijk verfijnd.

The book of water van Michel van der Aa door Amsterdam Sinfonietta Componist en regisseur Michel van der Aa flikt het weer, ook tijdens de première in het Teatro Goldoni in Venetië. The book of water is inventief multimedia-theater zoals hij daar patent op heeft: een indringend portret van een dementerende man die zich vastklampt aan kennis, terwijl het water stijgt.