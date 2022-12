De afhakers hebben zich weer eens verenigd. Alliantie. Dat is de naam van de nieuwste hulptroepen in de strijd tegen onze klunzige overheid. Het zijn vooral niet-Randstedelijke oud-CDA’ers die hun geluk gaan beproeven bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Nee, ze zijn niet de Omtzigtpartij, maar hebben wel warme lijntjes met de grote Pieter, op wiens evangelie hun programma is gestoeld.

Minder Brussel, minder asiel, minder stikstofbureaucratie, betere pensioenen, betere collectieve voorzieningen. Met andere woorden: JA21, BBB, FVD, PVV en BVNL krijgen weer een extra gast aan de stamtafel om hun electorale schaaltje bitterballen mee te verdelen. Wordt zij een succes, deze zoveelste ‘brede volksbeweging’, dan gaat ze in 2025 voor het echte werk.

Dit wil zeggen: anderhalve Kamerzetel binnen harken, het huidige jaarrecord van 5.000 moties verbreken en elk debat tot na middernacht verlengen met verbolgen interrupties en nog verbolgener spreektijden, het weekrelletje domineren met een boze quote, screenshots posten met de namen van andere brede volksbewegingen die zo oenig waren om de Alliantie-moties weg te stemmen, en elkaar na de scheuring afranselen als Groep Jantje tegenover Groep Pietje in een mediagenieke guerrillastrijd.

Was het maar alvast 2025.

Deze week kreeg Pieter Omtzigt dertig virtuele zetels als kerstpakket van Maurice de Hond. Dat gebeurde kort na zijn ontboezeming over de te hoge werkdruk, na de zoveelste nachtelijke vergadering: „Ik zit hier aan mijn taks.”

Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is uiteraard die versplintering, waarvan Omtzigt, waarschijnlijk tegen wil en dank, deel uitmaakt. De roep om een verhoogde kiesdrempel zwelt weer aan.

Die dertig zetels voor één persoon leggen de paradox bloot. Je kunt wel brede volksbewegingen willen die fluitend over de kiesdrempel hupsen, maar de kiezer, ontevreden en sentimenteel, wil niet stemmen op een breed idee, maar op een aimabel en strijdvaardig individu, iemand die zich meer voor de bevolking inzet dan voor de eigen carrière. Eenpitters en afsplitsers hebben het pluspunt van de underdog.

Je bestuurt er alleen geen land mee. Zelfs niet als premier Omtzigt veertig Allianten om zich heen verzamelt. Splinters krijgen pas slagkracht in coalitieverband.

In plaats van een kiesdrempel zou je ook naar een systeem toe kunnen gaan waarin je op voorhand al voor een potentiële coalitie kiest. Partijen bekennen dan meer kleur vooraf, of gaan zelfs lijstverbindingen aan, waardoor het vanzelf minder om personen draait.

Daar is iets anders voor nodig dan de politicus als een commerciële ondernemer die zich van de concurrent moet onderscheiden. We zijn opgegroeid in een tijdgeest met ‘het verschil maken’ als hoogste ideaal. Maar pas bij het vinden van het gemeenschappelijke begint de echte alliantie.

