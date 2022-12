Bas van den Toren, bekend van ‘Busje Komt Zo’, overleden op 64-jarige leeftijd

Gitarist Bas van den Toren, bekend van de nummer 1-hit ‘Busje Komt Zo’, is in de nacht van donderdag op vrijdag op 64-jarige leeftijd overleden. Dat melden regionale zender RTV Oost en persbureau ANP vrijdag. Van den Toren was al geruime tijd ziek.

Van den Toren vormde samen met Gerard Oosterlaar sinds 1986 het duo Höllenboer. Oosterlaar schreef de teksten en Van den Toren hield zich vooral bezig met het muzikale gedeelte. Veel nummers waren geschreven in Sallands dialect. Hun eerste langspeelplaat, Muj good kiek’n wa’k zeg, kwam in 1993 uit. Maar twee jaar later scoorden de twee hun grootste hit. ‘Busje Komt Zo’ schreef Oosterlaar binnen een paar minuten toen hij voor een studiedag voor zijn werk een ‘grappig’ liedje nodig had.

‘Een enorm kutnummer’

Dat het zo’n succes zou worden, had het duo niet zien aankomen, zeiden ze in een interview met RTV Oost in 2020. „Een enorme toevalstreffer”, noemde Van den Toren het. „Het is natuurlijk een enorm kutnummer, zo plat als een dubbeltje. We hebben zoveel mooiere dingen gemaakt. Dus hoe dat nummer ooit een hit is geworden is mij een raadsel.”

Meer dan honderdduizend exemplaren zijn er verkocht van die toevalstreffer. Höllenboer, dat in 2009 werd uitgebreid met gitarist Hans Nieuwenhuis, trad de afgelopen jaren nog regelmatig op met rustige liedjes in het Sallands dialect. Ze speelden ‘Busje Komt Zo’ in de afgelopen jaren niet vaak meer. Behalve als mensen er om vroegen, maar dat gebeurde volgens Van den Toren „gelukkig niet zo vaak”. Eerder dit jaar stopte hij met optreden vanwege zijn gezondheid. „Het gaat al langere tijd niet zo goed. Dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. Het is niet anders, ik heb het met veel plezier gedaan”, zei hij tegen RTV Oost.