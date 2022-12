Almelose kruisboogschutter krijgt geen celstraf, wel tbs met dwangverpleging

De rechtbank in Almelo heeft de kruisboogschutter Kenzo K. (30) vrijdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij is schuldig bevonden aan het doodsteken van twee vrouwen en een dubbele poging tot doodslag met een kruisboog en het bedreigen van een politieagent.

Volgens de rechtbank was de Almelose K. ontoerekeningsvatbaar, en dus is hij niet veroordeeld voor moord en krijgt hij geen gevangenisstraf opgelegd. Kenzo K. moet de slachtoffers en nabestaanden in totaal een schadevergoeding betalen van bijna 150.000 euro.

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 22 jaar tegen Kenzo K., bovenop tbs met dwangverpleging. De rechtbank ging niet mee in die eis, omdat K. psychotisch was tijdens de misdrijven. Hij had geen vooropgezet plan om zijn slachtoffers te doden. Het OM zei dat de psychose van K. veroorzaakt werd door jarenlang drugsmisbruik.

Balkon

Kenzo K. stak op 17 december 2021 twee vrouwen neer in zijn flatgebouw. Eén van de vrouwen was zijn zeventigjarige onderbuurvrouw, die hij met negen messteken om het leven bracht. Daarna stak hij haar 52-jarige nicht neer.

Een 33-jarige verpleegkundige was bij de onderbuurvrouw op bezoek en ontsnapte aan Kenzo K. via een balkon. Terwijl ze aan de reling hing belde ze 112, waarna ze twee verdiepingen naar beneden viel. Terwijl ze zwaargewond op de grond lag vuurde K. een kruisboogpijl op haar af. Vervolgens schoot hij ook op een politieagent. Daarna richtte hij zijn kruisboog op een agent van de Dienst Speciale Interventies. Deze agent wist K. uit te schakelen met een schot in de borst.