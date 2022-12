De beste popmuziek van 2022 volgens NRC-recensenten

In zijn mooiste doodgraverspak sloot de Australische zanger Best Kept Secret af met een adembenemende, bloedstollende en therapeutische gospelshow, rouwdienst en zondenbiecht ineen. Twee uur lang liet hij alle mogelijke emoties uit zijn verscheurde ziel stromen en transformeerde hij van tv-predikant en duiveluitdrijver tot wanhopige vader die de dood van zijn gestorven zoon maar niet kan verkroppen.

Deze tot op het laatste moment stilgehouden samensmelting van overrompelende, oorverdovende en kiezelharde sludge/doom/blackmetal-acts was de verrassingstraktatie van het Tilburgse festival Roadburn op plaat én podium: sonische zwarte teer om je heel diep in onder te dompelen.

Amerikaanse indiehelden in topvorm overklasten zichzelf en gaven een glorieus reünie-optreden in Carré waar ze het publiek van het pluche bliezen en de houten vloer lieten golven.

De gitaartornado’s van John Dwyer zijn even veelzijdig als de naam van zijn psychedelische garagerockband Osees (tevens Oh Sees, OCS, The Ohsees, The Oh Sees, Thee Oh Sees): van vurige punktirades tot eindeloos spacende jamsessies.