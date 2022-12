De beste films en series van 2022 volgens NRC-recensenten

Andor Dit is Star Wars zonder Skywalker of The Force, maar met echte mensen. Mensen die vreselijk worden onderdrukt door het tirannieke regime van het Empire. Star Wars was nog nooit zo interessant. De kostuums, de sets, de acteurs, de dialogen - alles in Andor is van ongekende kwaliteit. (Disney+)

The Bear Serie over professionele keukenstress is zowel grappig als enerverend, spannend en verrassend emotioneel. De twintig minuten van aflevering zeven, in één shot opgenomen, zijn zonder twijfel de beste twintig minuten televisie die dit jaar zijn gemaakt. (Disney+)

Severance Een van de meest originele nieuwe titels van het jaar, over een werkvloer waar werknemers via een chip in hun hoofd in het gareel blijven. De zinderende seizoensfinale was zo spannend dat ik, zonder er erg in te hebben, mijn adem inhield. (Apple TV+)

Station Eleven De timing van deze serie over een dodelijke pandemie was wat slecht, maar dat neemt niet weg dat Station Eleven een masterclass geeft in hoe je verhalen moet vertellen met tekst, beeld en geluid. Prachtig. (Ziggo Movies & Series)