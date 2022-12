Midden in het centrum van Amsterdam, vlak bij de dierentuin Artis in de chique en rustige Plantagebuurt, protesteerden vorige week honderden mensen tegen de verkoop van 140 sociale woningen op het Entrepotdok. Maar liefst 1.800 mensen ondertekenden daarnaast een petitie tegen de verkoop. Overigens niet alleen wijkbewoners of Amsterdammers. Tot in Zwolle, Arnhem, Haarlem en Utrecht wilden ondertekenaars laten blijken dat ze het oneens zijn met de verkoop van corporatiewoningen in het peperdure centrum van de hoofdstad. GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting vond al die steun van mensen die nog nooit in de Plantagebuurt geweest zijn prima, zei hij op Twitter. Hij interpreteert het als steun voor betaalbare woningen in het algemeen.

Ik heb verhuurder De Alliantie eens gebeld. Die vertelde me dat het gaat om gemiddeld twee tot drie sociale huurwoningen per jaar die aan het Entrepotdok werkelijk ‘verkoopbaar’ worden – namelijk als huurders uit hun woning gaan. De doorstroming bij deze woningen is minimaal. Sociale huurders die het geluk hebben een spotgoedkope woning in zo’n gewilde buurt te bemachtigen, gaan er vaak de rest van hun leven niet meer uit. Woningen komen meestal pas vrij als mensen overlijden of naar het verzorgingstehuis gaan.

Even uitzoomen. Amsterdam heeft hard investeerders nodig die de enorme groeiopgave van de stad mogelijk maken. In de samenwerkingsafspraken 2020-2023 tussen corporaties en de gemeente staat daarom duidelijk: „Corporaties verkopen zoveel mogelijk sociale woningen als financieel nodig is om voor de groei benodigde investeringen te kunnen doen.” De rekensom daarachter is simpel: de verkoop van één woning in het dure centrumdeel van de stad betekent minstens twee woningen kunnen bouwen elders in dezelfde stad. Dát zouden raadsleden van partijen die de samenwerkingsafspraken zelf getekend hebben, aan bewoners moeten uitleggen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) kwam vorige week met het rapport ‘Hoe wonen werkt’. Betaalbaar wonen raakt voor koopstarters en nieuwe huurders buiten bereik en de doorstroom op de woningmarkt stagneert verder. Besluitvorming in gemeenten rond woningbouw is vaak lastig, stelt de SER. De prioriteit ligt bij gemeenten niet altijd bij woningbouw, omdat gemeenten bijvoorbeeld ook de huidige inwoners tevreden willen houden.

Meer regie en focus op het doel – meer bouwen – in plaats van op lokale deelbelangen, zou een deel van de stagnatie bij nieuwbouwprojecten verhelpen. Ook ideologische stokpaardjes staan de immense bouwopgave in de weg. Waarom is het überhaupt een taboe om woningen op A-locaties te verkopen?

Natuurlijk, voor iedere portemonnee moet er een woning zijn. Een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte. Maar daarbij ligt in Nederland veel te eenzijdig de focus op sociale woningbouw, woningen voor de sociaal-economische onderkant van de samenleving. In geen enkele andere Europese hoofdstad is het percentage sociale huurwoningen zo hoog als in Amsterdam (39 procent; in Brussel is het 7 procent). Dat zou overigens ruim genoeg zijn, als de doorstroming een keer op gang komt. Veel te veel van die woningen worden bezet gehouden door mensen die op jonge leeftijd relatief weinig verdienden, maar bleven plakken toen hun inkomen omhoog ging.

Maar die huurders kunnen nergens heen, wordt er gezegd; dan moeten ze de stad uit. En dat is precies de kern van het probleem. Wat Amsterdam nodig heeft, zijn betaalbare middenhuur- en koopwoningen voor onderwijzers, gemeenteambtenaren en journalisten. Mensen die te veel verdienen voor sociale huur, en daardoor nu niet meer in de stad terecht kunnen. De paradox is dat iemand met een minimuminkomen een beduidend grotere kans heeft om in Amsterdam een woning te vinden, dan de schooljuf van mijn dochter. Door het (ideologische) gehamer op sociale woningbouw wordt Amsterdam een stad waar nog slechts twee groepen terecht kunnen: de allerarmsten en de allerrijksten.

Een taboe op verkoop van corporatiewoningen op dure locaties om aan die bouwopgave bij te dragen, werkt averechts. Linkse partijen zouden zich eens moeten bezinnen op de functie van sociale woningbouw: het garanderen van een goed dak boven het hoofd voor mensen die het op een andere manier niet kunnen betalen. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat er genoeg van zulke woningen zijn. Corporaties kunnen dat waarmaken door woningen op de allerduurste plekken van de stad te verkopen, om van het geld extra woningen elders in de regio te bouwen. Dáárvoor zouden raadsleden en andere voorvechters voor betaalbaar wonen de straat op moeten gaan.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.