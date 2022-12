Waar gaan de nomaden van de klimaatverandering heen?

Droogte, hittegolven, bosbranden, overstromingen, verdrinkende eilandstaten: de gevolgen van klimaatverandering lijken ingrijpend genoeg om miljoenen mensen op de vlucht te drijven. Klimaatmigratie wordt mogelijk een van de meest ingrijpende effecten van wat steeds vaker de klimaatcrisis wordt genoemd.

Het is ook een onderwerp dat met veel onzekerheden en angsten is omgeven. Worden grote delen van de wereld werkelijk onbewoonbaar? Over hoeveel mensen gaat het? En ‘komen ze hierheen’? Twee recente boeken gaan op die vragen in, maar de antwoorden die ze geven zijn verschillend. Wetenschapsjournalist Gaia Vince is in haar boek Nomad Century speculatief en presenteert zelfverzekerd een gedetailleerde visie van een mogelijke toekomst. Onderzoeker Kira Vinke, auteur van Sturmnomaden, is analytisch, nauwkeurig en blijft dichter bij het heden.

Wonen op de zuidpool

Het uitgangspunt van Vince is dat de aarde tegen het jaar 2100 zo’n 4 graden warmer zou kunnen zijn. Haar aanname lijkt echter in de hogere regionen van de verwachtingen te liggen: tussen de 2 en 3 graden stijging wordt waarschijnlijker geacht.

Maar als het inderdaad 4 graden warmer wordt, vervolgt Vince, zullen grote delen van de wereld zo goed als onbewoonbaar worden. Dat kan ertoe leiden dat misschien wel twee miljard mensen moeten migreren. Dat uitgangspunt wijkt al meteen af van wat Vinke in Sturmnomaden beweert. Zij benadrukt dat het onzeker is hoeveel klimaatmigranten er over dertig jaar, laat staan over tachtig jaar, zijn en onderstreept dat klimatologische veranderingen zelden het enige motief zijn om te migreren; die kunnen echter wel het laatste zetje geven. Veel migranten zullen vooral naar de grote steden in het mondiale zuiden trekken, waardoor de sloppenwijken daar zullen groeien, een fenomeen dat al in volle gang is.

Nomad Century schetst weer een heel ander beeld: er moet een mondiale volksverhuizing op gang komen om een groot deel van de wereldbevolking te redden. Zo’n beetje iedereen die in een brede strook rond de evenaar woont, moet verhuizen richting de polen. In Canada, Siberië, Groenland, Alaska en zelfs op Antarctica zullen megasteden komen. Ze weet al hoe die eruit moeten zien, met een mengeling van hoog- en laagbouw en voldoende groen, terwijl ze uiteraard bestand zijn tegen extreem weer.

Die volksverhuizing moet legaal, georganiseerd, gepland en veilig zijn. Daarom zal er een internationaal agentschap van de Verenigde Naties moeten komen dat de medewerking kan afdwingen van de staten. Ondertussen zal met geo-engineering de temperatuur van de aarde worden beïnvloed, verwacht Vince.

Die toekomstvisie deed me denken aan computerspelen als Minecraft of SimCity, waarin de speler een lege wereld naar eigen inzicht kan vormgeven. Maar buiten het computerscherm of het geduldige papier van een boek is er aanzienlijk meer weerstand te verwachten tegen dergelijke veranderingen, waarvoor het woord ‘grootschalig’ nog veel te bescheiden is. Dat is aan Vince niet besteed. Mogelijke bezwaren wuift ze weg met het argument dat die met ‘smart policy’ kunnen worden overwonnen. Zo is het wel heel makkelijk redeneren en dat bevestigt het onrealistische karakter van dit betoog. Het is soms meer fantasy dan non-fictie.

Haar bijna-naamgenoot Kira Vinke gaat veel realistischer te werk. Ze zoekt mensen op die nu al (mede) vanwege het klimaat een goed heenkomen hebben moeten zoeken en ging gedurende haar acht jaar durende onderzoek onder meer naar Bangladesh, de Marshalleilanden en Peru, maar ook naar de in 2021 overstroomde gebieden in Duitsland. Op zeer betrokken wijze doet ze verslag van de misère die ze op die plekken aantreft en die verhalen maken duidelijk dat klimaatmigratie geen abstract onderwerp is dat ver in de toekomst speelt, maar voor sommigen al een realiteit is, en waar dus nu zaken voor geregeld moeten worden.

Klimaatpaspoort

Er zijn ook overeenkomsten tussen de boeken. Beide auteurs zien migratie in de kern als iets positiefs. Misschien wel te positief, want zeker gedwongen migratie veroorzaakt ook gevoelens van ontworteling en verlies bij de migrant, terwijl ook de ontvangende samenleving problemen kan ondervinden. Beide schrijvers roepen op om de rechten van klimaatmigranten veel beter te regelen; nu is het nog geen grond voor asiel en dat zou het wel moeten worden. Ze bepleiten allebei het ‘klimaatpaspoort’, een internationaal erkend document voor mensen die door klimaatverandering ontheemd zijn geraakt. Maar ook hier zijn er verschillen. Vinke beschrijft tot in detail de juridische haken en ogen, Vince is veel oppervlakkiger.

Die oppervlakkigheid zit vaker in haar boek. Veel beweringen worden niet met bronnen onderbouwd en sommige redeneringen rammelen. Om te bewijzen dat de natiestaat een recent verzinsel is, wijst Vince op België dat volgens haar deze eeuw bijna twee jaar lang geen federale regering had. Blijkbaar is ze niet bekend met het verschijnsel kabinetsformatie. Ook schrijft ze dat tachtig procent van het ijsvrije land voor voedselproductie wordt gebruikt, de meeste bronnen hebben het over veertig tot vijftig procent. Dat ondermijnt haar geloofwaardigheid.

En dat volgens Vince de Bijlmermeer plaatselijk bekendstaat als de ‘Bimmer’ doet een Amsterdamse lezer gniffelen. Die vernieuwde ‘Bimmer’ noemt ze een schoolvoorbeeld van hoe wijken gerevitaliseerd kunnen worden. Ook in het boek van Vinke wordt Nederlandse stedenbouw geroemd: in dit geval de ‘drijvende wijken’ IJburg in Amsterdam en Maasbommel bij Arnhem. Maar in beide gevallen gaat het om enkele tientallen experimentele woningen. Dat is wel een heel bescheiden lichtpuntje.

Verbeeldingsrijk

Wat zal er gebeuren als klimaatmigratie echt een acuut onderwerp wordt? Op de recente klimaattop in Sharm el-Sheikh is gebleken hoe moeizaam landen tot overeenstemming kunnen komen over het heikele onderwerp van compensatie van klimaatschade. En dan gaat het alleen nog om geld en niet om massale verhuizingen. Het is goed over dat onderwerp na te denken, waarbij deze boeken allebei hun nut en nadeel hebben. De verbeeldingsrijke Vince weet, heen en weer schietend tussen overtrokken alarmisme en overdreven optimisme, een totaal andere toekomstige wereld te schetsen en straalt daarbij een ‘we can do it’-mentaliteit uit. Dat kan aanspreken, maar ook afschrikken. De precieze Vinke biedt geen kant-en-klare antwoorden maar is degelijker en daarmee overtuigender. Geruststellend is dat niet. Het is de vraag of het geweldige aanpassingsvermogen dat mensen in allerlei klimaten hebben getoond is opgewassen tegen de desastreuze veranderingen die kunnen komen.

Gaia Vince: Nomad Century. How to Survive the Climate Upheaval. Allen Lane, 260 blz. € 26,99 Nomad Century. How to Survive the Climate Upheaval. Allen Lane, 260 blz. € 26,99 ●●●●●

Kira Vinke: Sturmnomaden. Wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt. DTV, 320 blz. € 23,- Sturmnomaden. Wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt. DTV, 320 blz. € 23,- ●●●●●