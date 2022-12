Tijdens een ommetje zie ik twee briefjes van tien op de weg liggen. En even verderop doet een man met een hand aan zijn fiets wanhopige pogingen een derde tientje op te rapen. Ik wil hem helpen, maar bukken gaat me als negentigplusser niet meer zo goed af. Wel kan ik zijn fiets vasthouden en mijn voet op het dichtstbijzijnde briefje zetten. „Nou uw jaszak maar veilig dichtritsen, hè?” zeg ik als hij ze alle drie heeft opgeraapt. Wegfietsend antwoordt hij lachend: „O, maar ze waren helemaal niet van mij. Ik vond ze alleen maar!”

