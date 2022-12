Verkiezingen Peru vervroegd

Het Peruaanse parlement heeft dinsdag ingestemd met vervroegde verkiezingen in de hoop een einde te maken aan de onrust in het land, melden internationale persbureaus. Bij gewelddadige protesten die twee weken geleden uitbraken na de afzetting en arrestatie van president Pedro Castillo kwamen minstens twintig mensen om het leven en raakten zeker 340 mensen gewond.

De demonstranten willen niet dat Castillo’s opvolger Dina Boluarte zijn termijn gaat afmaken. Het parlement heeft nu met een ruim tweederde meerderheid bepaald dat de verkiezingen worden vervroegd van 2026 naar april 2024, en dat Boluarte de macht in juli 2024 moet overdragen aan de winnaar. Volgend jaar moet er nog een tweede stemming volgen over het vervroegen van de verkiezingen, omdat de grondwet daarvoor gewijzigd moet worden.

Lees ook: Peruaanse president pleegt halfslachtige coup en zit binnen drie uur in de cel

Castillo lag al sinds zijn aantreden in juni 2021 overhoop met het Congres en zijn eigen kabinet. Twee weken geleden werd hij afgezet en gearresteerd nadat hij had geprobeerd het parlement te ontbinden. Vorige week verlengde de rechter zijn voorarrest met anderhalf jaar, omdat hij het vluchtgevaar groot acht.

Het is twijfelachtig of de rust met het vervroegen van de verkiezingen terugkeert, want de demonstranten eisen ook de vrijlating van Castillo. Boluarte kondigde woensdag een herschikking van het kabinet aan en benoemde onder meer een nieuwe premier, de advocaat Alberto Otarola.