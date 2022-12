Vereeuwigde scheldpartij Nieuw-Zeelandse premier levert 60.000 euro voor het goede doel op

Schelden doen we allemaal, elke dag, in voor- en vooral in tegenspoed. Schelden lucht op, maakt aan het lachen en verhoogt in sommige gevallen zelfs onze pijngrens. Maar als je Jacinda Ardern heet, en premier van Nieuw-Zeeland bent, kan schelden zelfs lucratief zijn. Haar woordkunstwerk ‘arrogante lul’ werd donderdag op een online veiling verkocht voor ruim 100.000 Nieuw-Zeelandse dollar, een slordige 60.000 euro.

De waarde van kunst wordt vaak ten dele bepaald door de context waarin het tot stand kwam. Zo is een banaan vaak gewoon een banaan. Maar heel soms, als een Italiaanse kunstenaar een banaan op een Amerikaanse kunstbeurs met ducttape aan de muur vastplakt, zoals in 2019 gebeurde, dan hebben mensen er plots 120.000 dollar voor over.

En zo creëerde Ardern vorige week dinsdag met haar sneer richting oppositieleider David Seymour een uniek moment. Ze schold hem uit voor „arrogant prick” — arrogante lul. Midden in het Nieuw-Zeelandse parlement. Omdat haar microfoon nog aanstond, werden de woorden pardoes versterkt en vereeuwigd in het officiële debattranscript.

Ongefilterde frustratie

Seymour had haar vlak daarvoor gevraagd een voorbeeld te geven van hoe de 42-jarige premier in het verleden een fout toegaf, daarvoor sorry zei en het goedmaakte. Ardern gaf zichtbaar geïrriteerd maar naar etiquette antwoord, ging zitten en maakte vervolgens onbedoeld de hele wereld getuige van haar ongefilterde frustratie: „Wát een arrogante lul”, zei ze tegen vicepremier Grand Robertson, die naast haar zat.

Wat op de blunder volgde was precies dat wat Seymour tijdens het debat in kwestie van Ardern vroeg. De libertariër ontving per sms de excuses van de premier, meldt The Guardian. Ardern schreef: „Ik had dat niet moeten zeggen. Zoals mijn moeder altijd zei: als je niets aardigs te zeggen hebt, dan moet je je mond houden.” Ze had haar fout toegegeven — check — en haar excuses aangeboden. Dubbelcheck.

Maar hoe maak je je blunder vervolgens goed? Ook daar had Ardern wel een antwoord op. Ze koos ervoor het debattranscript te printen en te ondertekenen. Ook Seymour zette zijn handtekening eronder. Het transcript werd per hoogste bod verkocht op een veiling waarvan de opbrengsten prostaatkankeronderzoek financieren. „Ik kan niet zeggen dat ik dit had zien aankomen”, schreef Ardern op Facebook. „Mijn dank aan David [Seymour] en iedereen die een bod heeft gedaan. Fijne Kerst!”