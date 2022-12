Vanwege ‘Qatargate’ afgezette vice-voorzitter Europees Parlement Kaili blijft in gevangenis

Het voorarrest van de Griekse ex-Europarlementariër Eva Kaili is met een maand verlengd. Dat heeft de rechtbank in Brussel donderdag bepaald, meldt persbureau Reuters. Kaili zit sinds 9 december vast op verdenking van corruptie, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Vanwege het schandaal, dat ook wel bekendstaat als ‘Qatargate’, werd ze op 13 december afgezet als een van de veertien vicevoorzitters in het Europees Parlement.

Lees ook: De val van de Griekse Europarlementariër Eva Kaili is enorm

In het zaak zouden leden en medewerkers van het Europees Parlement met luxe cadeaus en contant geld zijn omgekocht om de belangen van Qatar en Marokko te verdedigen. De politie in Brussel hield zes verdachten aan, vier van hen werden ook gearresteerd. Onder hen ook de vader van Kaili; Alexandros, en haar partner Francesco Giorgi, voormalig adviseur van de Italiaanse voormalig EU-parlementariër Pier Antonio Panzeri.

De advocaten van Kaili verzochten de rechtbank donderdag om haar met een enkelband vrij te laten, maar daar ging de rechter niet in mee. Na in eerste instantie haar onschuld vol te hebben gehouden, bekende ze twee dagen geleden gedeeltelijk schuld en zei ze dat ze haar vader had gevraagd om 600.000 euro in contanten te verbergen. In tegenstelling tot haar man Giorgi ontkent Kaili wel de aantijgingen rond corruptie. Ze zou zich door hem bedrogen voelen, meldden haar advocaten donderdag.

Vermoedelijke spil in het schandaal is Panzeri, de ex-baas van Giorgi. Hij werd aangehouden op verdenking van „politieke inmenging met leden van het Europees Parlement ten gunste van Qatar en Marokko, tegen betaling”. Vanwege de affaire heeft het Europees Parlement alle bezigheden waarin Qatar een rol speelt opgeschort, totdat duidelijk is wat de invloed is geweest van de vermeende omkoping. Qatar ontkent elke betrokkenheid.

Lees ook: Bij de corruptiezaak in het Europees Parlement ‘zijn te veel Italianen betrokken om niet van een ‘Italian job’ te spreken’