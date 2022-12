Vakbonden sluiten cao-akkoord met academische ziekenhuizen: 10 procent loonsverhoging

Personeel van academische ziekenhuizen krijgt komend jaar een loonsverhoging van 10 procent. De zorgvakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao met de werkgeversorganisatie Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), meldt vakbond FNV woensdagavond. De loonsverhoging voor ruim tachtigduizend medewerkers van zeven universitaire medische centra (umc’s) komt in twee delen: per januari 2023 gaat het salaris met 6 procent omhoog en in november nog een keer met 4 procent.

Vakbond FNV eiste eerder dat het loon van ziekenhuispersoneel volledig meestijgt met de inflatie. In de cao van universitaire ziekenhuizen was die inflatiecorrectie al opgenomen voor 2023, maar de directies krabbelden terug omdat ze vreesden in de rode cijfers te komen; meer dan de helft van de uitgaven van ziekenhuizen zijn lonen.

De NFU bood vorige maand nog ongeveer de helft van de door de vakbonden geëiste 11,3 procent, maar de bonden wezen dat af. Die dreigden naar de rechter te stappen, omdat zij vonden dat de branchevereniging zo makkelijk van een cao-afspraak af probeerde te komen.

Effect op zorgpremies

Dat de vakbonden nu akkoord gaan met 10 procent houdt volgens FNV-bestuurder Elise Merlijn in dat ze verwachten dat de werkgevers „er bij de volgende cao-afspraken alles aan zullen doen om de inflatie te compenseren”. Met de in tweeën gesplitste stijging wordt volgens de zorgvakbonden een deel van het koopkrachtverlies van hun leden „op korte termijn” al goedgemaakt. Begin volgend jaar moeten ook de niet-academische ziekenhuizen een cao-akkoord sluiten met de bonden.

Ziekenhuizen, academische én niet-academische, zijn bang voor te hoge loonkosten als de hoge inflatie aanhoudt. Dat zal ook een effect hebben op de zorgpremies: met de lonen zouden ook de prijzen en dus de premies voor zorgverzekeraars omhooggaan. Voor ziekenhuizen wordt het steeds moeilijker zich staande te houden, mede omdat zij het kleine te behalen rendement opzij moeten zetten voor investeringen.

