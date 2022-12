UWV: arbeidsmarkt krijgt eindelijk weer wat lucht, van een kentering nog geen sprake

De arbeidsmarkt heeft er voor het eerst in twee jaar weer een minimale hoeveelheid ademruimte bijgekregen. Uit donderdag gepubliceerde berekeningen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van dit jaar licht is afgenomen. Het aantal vacatures nam voor het eerst in een lange tijd af, met 15.000 tot bijna 452.000. De afgelopen twee jaar kwam de arbeidsmarkt juist telkens onder meer spanning te staan.

De minimale daling van de arbeidsmarktkrapte is weliswaar „goed nieuws”, zegt arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn van het UWV, maar het betreft nog geen kentering. „Het verschil is echt minimaal, daarom spreken wij van stabilisatie.”

Dat de krapte op de arbeidsmarkt nu stabiliseert komt volgens het UWV doordat het aantal openstaande vacatures sterker is gedaald dan het aantal werklozen. De uitkeringsinstantie berekent spanning op de arbeidsmarkt door het aantal aangeboden banen te delen door de groep personen met een verstreken WW-duur van maximaal zes maanden. Een lange tijd daalde het aantal werklozen, maar stapelden de vacatures op.

Vergrijzing

Ten opzichte van het vorige kwartaal nam het aantal openstaande vacatures met 5,8 procent af, nadat er sinds eind 2020 sprake was geweest van continue toename. Toen waren er ruim 213.000 aangeboden banen, inmiddels is dat getal ruimschoots verdubbeld. De arbeidsmarkt is in heel Nederland overspannen, bij vrijwel alle beroepsgroepen is het zichtbaar. Personeelstekorten zijn inmiddels voor bijna vier op de tien Nederlandse bedrijven de grootste kopzorgen, aldus het CBS afgelopen zomer.

De structurele drijvende factor achter het personeelstekort is vergrijzing: er gaan meer ouderen met pensioen dan er jongeren de arbeidsmarkt op gaan. In Duitsland en Frankrijk zijn de personeelstekorten dusdanig groot, dat beide landen de regels voor arbeidsmigratie flink willen verruimen. Zo’n oplossing was ook tijdens meerdere Kamerdebatten onderwerp van discussie, maar onder politici en in het kabinet lijkt er — ondanks een werkgeverslobby — nauwelijks animo voor te bestaan.