T.S. Eliot was niet woke, nee, maar hem cancelen zou te rigoureus zijn

Op 15 oktober was het honderd jaar geleden dat T.S. Eliots gedicht ‘The Waste Land’ verscheen in zijn tijdschrift The Criterion. Natuurlijk is het onmogelijk om de vorige eeuw al herdenkend over te doen, want dan zouden we nooit toekomen aan het heden, laat staan de toekomst. Toch is het in dit geval de moeite waard er aandacht aan te schenken. Het heeft namelijk een boeiende studie van Rob Hartmans over Eliot opgeleverd. En hoewel er bepaald geen gebrek bestaat aan zulke studies, zijn ze in Nederland zeldzaam. Dankzij de mooie vertalingen van Paul Claes is vrijwel het hele poëtische oeuvre van Eliot, die in 1948 de Nobelprijs voor Literatuur kreeg, in het Nederlands beschikbaar. Dus waarom dan ook geen Nederlandse studie over zijn werk?

Hartmans heeft geen introductie voor beginners geschreven en evenmin een biografie, want na de twee delen van Robert Crawford uit 2015 (Young Eliot) en 2022 (Eliot after The Waste Land) is dat niet meer nodig. Ook komt hij niet met de zoveelste interpretatie van The Waste Land of Four Quartets, notoir moeilijke poëzie die de lezer direct raakt maar ook voor raadselen stelt. Hartmans’ grote vraag en de bron van zijn fascinatie, is het contrast tussen Eliots ‘grootse poëzie’ en diens tegenwoordig – om het zwak uit te drukken – niet meer zo gangbare opvattingen over democratie, Joden en vrouwen. ‘Eliot was niet woke’, schrijft Hartmans met gevoel voor understatement. En hij stelt de vraag of we vandaag nog wel van iemand als Eliot kunnen en mogen houden.

Antisemiet en ook groot dichter?

Ik zou zeggen: dat bepaal ik zelf wel. Sommige talenten zijn nu eenmaal groter dan hun ideeën, en in sommige opzichten gaat dat inderdaad op voor Eliot (maar veel minder dan voor zijn vriend Ezra Pound of voor Louis-Ferdinand Céline, om twee schrijvers te noemen die zich in een vergelijkbare positie bevinden).

Bovendien, waarom zou een antisemiet of fascist geen groot dichter kunnen zijn? Of mag zo iemand geen groot dichter zijn? Van Hartmans mag het. Hij verzet zich terecht tegen critici die Eliot op grond van zijn drie à vier anti-joods te interpreteren dichtregels (ook in een essay en in zijn correspondentie laat hij zich soms negatief uit over Joden) een ‘antisemitische dichter’ hebben genoemd. Alsof antisemitisme een hoofdthema van zijn poëzie zou zijn, maar hoe je het ook wendt of keert, dat is niet zo. Of zoals Hartmans het losjes formuleert: ‘Ook een antisemiet is wel eens met andere dingen bezig.’

Lees ook: Is de literaire genialiteit van de Franse schrijver Céline los te zien van zijn foute ideeën?

De ondertitel van zijn boek luidt: ‘De vele gezichten van een conservatieve modernist’. Dat geeft een goede indicatie van wat de lezer kan verwachten. Hartmans heeft een apologie geschreven. Niet dat hij Eliots ideeën deelt, goedpraat of vergoelijkt, maar hij laat zien dat diens werk en persoon nog zoveel meer kanten hebben dan alles wat tegenwoordig ‘fout’ wordt gevonden. En hij nuanceert een aantal van de meest botte beschuldigingen, bijvoorbeeld dat zijn poëzie als geheel antisemitisch zou zijn. Of dat Eliot een fascist zou zijn geweest. De verwarring is het gevolg van Eliots sympathie voor Charles Maurras en diens Action Française, die in Ernst Nolte’s klassieke studie Der Faschismus in seiner Epoche tot het ‘protofascisme’ wordt gerekend. Terecht, maar Eliot, nooit een partijman, bewaarde altijd de nodige afstand tot het Italiaanse fascisme en op warme gevoelens voor Hitlers nationaalsocialisme kan men hem al helemaal niet betrappen.

Lees ook deze column van Pia de Jong: Verloochende liefde, wraak van een muze

Conservatief en elitair was Eliot intussen wel degelijk, maar zeker na zijn bekering tot het anglo-katholicisme in 1927 steeds meer exclusief in christelijke zin. En met het christendom was in zijn ogen het fascisme niet goed te verenigen. Geen enkele politieke ‘religie’ trouwens, zoals deze door Hartmans geciteerde regels uit de reizangen van The Rock mooi illustreren, waarbij ‘they’ terugslaat op de aanhangers van zulke politieke religies:

They constantly try to escape

From the darkness outside and within

By dreaming of systems so perfect that no one will need to be good

Grappen en dansen

Dat maakte hem nog niet tot een antifascistische activist. Hij getuigde eerder van terughoudendheid, soms zelfs van kil formalisme, wanneer het ging om publieke verklaringen over de Spaanse Burgeroorlog of de Jodenvervolging in het Derde Rijk. Formalisme speelt ook nog in een ander opzicht een rol. Eliot was een Amerikaan die zich tot Engelsman had omgetoverd, compleet met driedelig pak, bolhoed en paraplu. En hij ontwikkelde zich in het interbellum tot dé Britse ‘literatuurpaus’, een en al highbrow en afstandelijkheid – althans volgens het gangbare imago. Hartmans daarentegen laat ons kennismaken met een Eliot die van practical jokes hield, graag danste, leuke gedichten schreef over katten voor de kinderen van zijn vrienden (later omgewerkt tot de musical Cats), schunnige versjes deelde met zijn mannelijke vrienden, graag detectives las en naar de film ging, hartelijk kon zijn, loyaal en bovenal geestig, niet gespeend van zelfspot. Ook zijn omgang met vrouwen was lang niet zo eenduidig als vaak is voorgesteld, legt Hartmans uit in een apart hoofdstuk. Je kunt je hoogstens afvragen: wat gaat ons als lezers dat aan?

Hartmans noemt Eliot ‘eigenlijk een heel gewoon mens’. Dat lijkt me weer het andere uiterste, want uit alles blijkt dat hij dat nu juist niet was, heel gewoon – zoals Hartmans zelf ook moet toegeven. Eigenlijk is bijna alles bijzonder aan Eliot, nog afgezien van zijn uitzonderlijke talent als dichter: zijn keuze om als Amerikaan een echte Engelsman te worden, zijn zelfbenoemde ‘classicisme’ terwijl hij het ultieme modernistische gedicht schreef, zijn niet louter culturele maar bloedserieuze en daarom toch ook wel een beetje raadselachtige bekering tot het christendom, zijn eigenzinnig pleidooi voor de ‘traditie’ waarvan juist de dynamiek en veranderlijkheid worden benadrukt.

Lees ook deze column van Ellen Deckwitz over T.S. Eliot: Het alledaagse heeft zijn onschuld verloren

De ‘ongekamde’ VS

Misschien heeft Hartmans de – mogelijke – bezwaren tegen Eliot iets te veel gewicht gegeven, als structurerend principe voor zijn boek. Daar staat tegenover dat de defensie hem alle gelegenheid biedt om met grote kennis van zaken, gevoel voor nuance en vaak geestige formuleringen (Eliot als Amerikaan ‘uit het meer ongekamde deel van de Verenigde Staten’) een fair en fraai beeld te schetsen van de mens Eliot en diens denkbeelden. Iemand van wie we volgens Hartmans wel degelijk kunnen en mogen houden.

De belangrijkste reden daarvoor krijgt vreemd genoeg de minste aandacht. In zijn boek ontbreekt immers een diepgaande argumentatie waarom Eliot nog altijd zo’n groot dichter is, terwijl zijn toch ook niet oninteressante toneelwerk zelfs geheel onbesproken blijft – twee omissies die je kunt goedmaken door het poëtisch werk zelf te (her)lezen. Iets waar ik na dit stimulerende boek geweldig veel zin in kreeg.

Rob Hartmans: T.S. Eliot. De vele gezichten van een conservatieve modernist. Spectrum, 267 blz. €24,99 T.S. Eliot. De vele gezichten van een conservatieve modernist. Spectrum, 267 blz. €24,99 ●●●●●