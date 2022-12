Toezichthouder ACM: scherpere controle op energietarieven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de tarieven die energiebedrijven toepassen, scherper controleren. Dat maakte ze donderdag bekend op haar website. Daarmee wil de toezichthouder toetsen of deze tarieven redelijk zijn. Zodra de ACM onregelmatigheden aantreft, kan ze ingrijpen en een maximumtarief vaststellen.

De ACM stelde energiebedrijven onlangs via een brief op de hoogte van de aanscherping van haar toezicht. Het vroeg daarin naar gegevens waarin de energiebedrijven onderbouwing geven voor de tarieven in hun modelcontracten voor de periode tussen 1 januari en 1 februari 2023. Leveranciers zijn verplicht deze gegevens met de ACM te delen. Ook moeten de bedrijven voortaan alle tariefswijzigingen minimaal vier weken voor wijziging aan de toezichthouder melden.

Vanwege de komst van het prijsplafond heeft de ACM de energieleveranciers bovendien op hun verantwoordelijkheid gewezen om de meterstand per 1 januari 2023 op te nemen. Hierdoor worden consumenten afgerekend op basis van hun werkelijke verbruik. Alleen bij consumenten die hun meterstanden niet tijdig doorgeven, mag de leverancier deze stand schatten.

Vrees extra winsten

De vrees bestaat al langer dat de subsidie voor het prijsplafond, die het kabinet vanaf 1 januari doorvoert, zal leiden tot extra winsten bij energieleveranciers. In november verzocht de Tweede Kamer de bevoegde minister Rob Jetten (Energie, D66) om met een regeling te komen om mogelijke extra winsten van energieleveranciers tegen te gaan. De ACM acht haar donderdag aangekondigde intensivering van het toezicht „nodig in deze tijd” en wil daarmee het „vertrouwen in de redelijkheid van de tarieven voor elektriciteit en gas bevorderen”.

