Sophie Hermans wil graag iets zeggen over kwetsbaarheid

Sophie Hermans perst haar lippen op elkaar, strijkt langs haar neus en zet haar handen op het spreekgestoelte. Achter de interruptiemicrofoon staat Geert Wilders. Hij vroeg hoelang ze nog de ambitie heeft om „de assistent, tassendrager van de heer Rutte” te blijven. Ze zegt: „Voorzitter, precies dit, precies dít was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen.” Ze haalt diep adem en buigt haar hoofd. „En ik ga er eigenlijk niet meer op in. Ik sta hier…” Ze wendt haar gezicht af. Dan zet ze haar handen op haar heupen en zegt: „Ik merk dat het me raakt. Ik weet niet of het u wat uitmaakt…”

Geert Wilders: „Ja…”

De voorzitter, Vera Bergkamp, onderbreekt hem. „Meneer Wilders, zullen we het debat voeren op de inhoud?”

Geert Wilders: „Ik heb niets verkeerd gezegd. Ik mag dit zeggen.”

Sophie Hermans: „Voorzitter!”

Geert Wilders: „Voorzitter! Ik zou dit graag toelichten. Ik vind nog steeds…”

Sophie Hermans krijgt het woord. Ze recht haar rug en zegt: „Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD, met de allerbeste intenties om de goeie dingen voor Nederland te doen, en ik… dat is wie ik ben en dat doe ik met open blik en open vizier en ja, dan kunnen we” – ze wijst de zaal in – „van mening verschillen, meneer Klaver, mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen, en ook met u, meneer Wilders, en ik vind het príma om op de inhoud het debat te voeren, maar alsjeblieft, op de inhoud en niet” – haar stem trilt – „op de persoon.”

Ze neemt een slok water. Kamerleden roffelen op de banken. Geert Wilders strijkt langs zijn neus en zegt dat het zo te zien een rake vraag was. „U bent wat mij betreft nog steeds die tassendrager, die assistent.”

Het is 17 juni, de Tweede Kamer debatteert over de Voorjaarsnota – energieprijzen, inflatie, recessie – maar op alle nieuwssites en in alle talkshows ’s avonds gaat het over de tranen van Sophie Hermans. Dat die tranen er niet waren doet er niet toe. Sophie Hermans huilde en heeft bewezen wat columnisten en politieke duiders al maanden zeggen: kwetsbaar, ongeschikt. Vanaf de dag dat ze tot fractievoorzitter van de VVD is gekozen, 11 januari, is in De Telegraaf te lezen dat ze „nooit de politiek in had moeten gaan” en het „zwarte gat” na het vertrek van Mark Rutte „nooit zal kunnen vullen”. Dat weet De Telegraaf van „ingewijden uit de hoogste regionen”.

En nu dit.

Alsof de politieke duiders, de columnisten en de informanten van De Telegraaf erop hebben zitten wachten. Youp van ’t Hek noemt haar in NRC een „aandoenlijke bakvis”.

Later op haar kamer vertelt Sophie Hermans ons over het appje van een vriendin ’s avonds: dat ze nú naar Op1 moet kijken. „De bondscoach neemt het voor je op!” Louis van Gaal. Die zegt: „Ze is gewoon een mens en ze is geraakt door die opmerking.” En: „Ik vind het mooi dat mensen emotioneel worden.” Hij heeft „respect” voor haar.

In een podcast van de Volkskrant die week heeft Sheila Sitalsing het over „misogyne drek”.

In de werkkamer van Sophie Hermans, woensdag 13 april. Na een halfuur praten over Oekraïne, box 3, koopkracht en defensie, vragen we wat ze nu leest. Ze zegt: „De biografie van Angela Merkel.”

Is zij een voorbeeld voor je?

„Ze is niet mijn idool of zo. Ik heb nooit idolen gehad, nooit posters boven mijn bed. Maar zo lang kanselier zijn en zo’n groot land door zo veel lastige periodes loodsen, en dan waar ze vandaan komt, DDR, natuurkundige, hoe ze haar plaats in de politiek veroverde, de verhalen van Mark over haar, ja, dat vind ik allemaal heel interessant.”

Wat maakte haar tot zo’n goede politicus?

„Als iemand goed kon luisteren en met iedereen het gesprek aanging, dan zij wel. Geen stoere praat, nooit direct haar mening klaar. Maar ik heb de biografie nog niet uit, misschien kom ik tot andere inzichten. Ik denk nu ook aan…” Ze onderbreekt zichzelf, ze vindt dat ze zit te ratelen.

Aan wie denk je?

„Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. Zij is ook heel erg van het gesprek aangaan, luisteren. Ze is wel expressiever dan Merkel. Ze laat meer van zichzelf zien. Ik vind dat interessant. Is het haar karakter? Een bewuste keuze? De tijdgeest?”

Jij staat niet om je expressiviteit bekend.

„In privé-settings ben ik het wel en voor de schermen probeer ik het meer te zijn. Maar ik zie aan jullie gezichten dat het nog niet direct is opgevallen.” Ze lacht. „Het heeft iets spannends, want hoe meer je laat zien, hoe kwetsbaarder je bent. En dat wordt hier niet altijd beloond. Gisteren nog, Lilianne Ploumen. Ze schrijft een prachtige verklaring om haar aftreden aan te kondigen, ongekend eerlijk, dat doet niemand hier. In de eerste tweet die ik erover lees staat: ‘pijnlijk’. Journalisten vragen haar of ze gedwongen is. Haar kop moet eraf.”

Dan maar wat minder eerlijk?

„Die neiging heb ik soms wel. Maar zo wil ik niet zijn. Zo ben ik niet. Ik wil in debatten kunnen zeggen: dat hebben we niet goed gedaan. Of: op die vraag weet ik het antwoord niet. Zo wil ik politiek bedrijven. Maar als elke vorm van reflectie tot shit leidt en ‘dan kunt u maar beter aftreden’, ja dan eh…”

…houdt het op?

„Nee. Want dan doorbreek ik het nooit.”

Ik wil in debatten kunnen zeggen: dat hebben we niet goed gedaan. Of: op die vraag weet ik het antwoord niet

Twee meisjes van het Goois Lyceum in Bussum wedden om een appeltaart met hun lerares maatschappijleer: als ze Sophie Hermans uitnodigen voor een gastles, komt ze dan? Zij winnen en nu staat Sophie Hermans voor zestig 4-vwo-leerlingen, maandagochtend 16 mei. ‘Vrijheid in een pluriforme staat’ heet haar verhaal. Ze vertelt dat ze in Drachten de havo deed, daarna atheneum. Dat haar vader (Loek Hermans) in de politiek zat. Zij wilde nóóit de politiek in, maar studeerde wel politicologie. Ze werkte voor adviesbureau Andersson Elffers Felix en ging na zes jaar toch de politiek in. Ze was de politiek assistent van Stef Blok – „Stef” – toen die minister van Wonen was. In januari 2015 werd ze de politiek assistent van Mark Rutte – „Mark”. De leerlingen op de achterste rijen vertellen elkaar hoe hun weekend was.

Checkpoint Charlie. Charkov, Marioepol. Verlichting. Democratische rechtsstaat. Rassenwetten van Neurenberg. Mohammedcartoons. Abortus. Op de voorste rijen wordt gegaapt en Sophie Hermans zegt: „Het besef dat onze vrijheid ons in een handomdraai kan worden afgepakt is bij mij elke dag aanwezig.”

In de pauze, met appeltaart, zegt de lerares dat het zou helpen als ze de leerlingen meer bij haar les betrok. En kijk, in de volgende les, weer voor zestig 4-vwo-leerlingen, stelt Sophie Hermans vragen. „Wie is er weleens in Berlijn geweest?” En: „Weten jullie wanneer de Verlichting was?” En: „Voelen jullie je weleens beperkt in je vrijheid?”

„Ja”, zegt een jongen. „Als je in series de hele tijd homo’s ziet en er overal van die vlaggen hangen.”

„Wát?”, zegt een andere jongen.

De eerste jongen: „Ik heb niets tegen homo’s, echt niet, maar ik heb er wel een hekel aan als homoseksualiteit wordt opgelegd.”

De andere jongen: „Opleggen? Wat bedoel je? Jij bent…”

„Ho”, zegt Sophie Hermans. „Niet op de man. Respect voor elkaars mening en luisteren. Dat is pluriformiteit. En dit is een onderwerp dat alle aandacht verdient. Ik heb een vriendin die bij een groot bedrijf werkt, in de buurt van Ede of Veenendaal, en zij durft niet te zeggen dat ze met een vrouw getrouwd is. Dat maakt me zo boos!”

Illustratie Chuan Ming Ong

Een meisje wil weten wat Sophie Hermans de afgelopen maanden in de politiek bereikt heeft, „iets waar je trots op bent”, en Sophie Hermans zegt meteen: „De afschaffing van de verplichte bedenktijd bij abortus.”

„Je had het net over vrijheid”, zegt de jongen die niets tegen homo’s heeft. „Houdt de vrijheid van de moeder niet op bij die van haar ongeboren kind?”

De meisjes beginnen te joelen en Sophie Hermans geeft een van hen de microfoon. Dat meisje zegt: „Ik heb er geen mening over, hoor.” Ze lacht hard mee met de andere meisjes. Opeens serieus: „Maar ik vind: een embryo is toch nog lang geen kind? Dan kun je het ook wel over de vrijheid van een mier hebben.”

De bel gaat. Nu komen er twintig 4-havoleerlingen binnen. De chauffeur van Sophie Hermans staat klaar om haar naar Den Haag te brengen, maar ze zegt: „Nieuwe klas? Ik blijf.” Er zijn nu leerlingen bij die geen Mees, Lieve, Emma of Pelle heten. Een meisje met een Arabische naam wordt boos bij een foto van coronademonstranten die de politie aanvallen. „De politie misbruikt haar macht óók”, zegt ze. „Mijn vader werd zomaar aangehouden in zijn auto. En moest uitstappen toen hij vroeg waarom.”

Het eindigt in een kringgesprek over etnisch profileren, armoede, gelijke kansen, klimaat, tot Sophie Hermans echt weg moet. Ze vraagt waar ze haar koffiebeker kan weggooien. Ze heeft niet meer dan twee happen van haar appeltaart genomen.

Anouk Op het Veld werkte al bij Andersson Elffers Felix toen Sophie Hermans daar begon als stagiaire. Ze deden projecten in de zorg. Anouk Op het Veld – ze werkt nu bij Philips – vond haar meteen een „bijzonder humorvol type” en „analytisch uitermate scherp”. Doelgericht, op de inhoud, geen ego-gedrag.

Ze werden vriendinnen en dat zijn ze gebleven. Ze appen en bellen dagelijks, soms ’s avonds laat nog bij het tandenpoetsen. Ze gaan naar de film, naar toneel, concerten. Ze hebben etentjes met andere vrienden, en wat Anouk Op het Veld „knap” van haar vindt: ze zegt nooit af.

Die humor…

„Niemand zo ad rem als Sophie.”

…zien wij niet.

„Nee, en dat is jammer. Naar de buitenwereld is ze nogal eh…”

Gecontroleerd?

„Strak, ja.”

Hoe komt dat?

„Moet je kijken hoe ze gekleineerd wordt en kapotgemaakt, vooral door De Telegraaf. Het is gewoon verderfelijk. Ze eisen een Bokito is en dat is ze niet.”

Zou ze het wel moeten zijn?

„Het is een oude manier van politiek bedrijven. Zij gaat daar nooit aan meedoen. Zo zit ze niet in elkaar.”

Kijk naar Mark Rutte, hoe die buiten in de zon rondloopt tussen andere VVD’ers. Hij lacht, klopt ze op de schouders, legt zijn hand op hun arm, gaat met ze op de foto. Met niemand praat hij langer dan een minuut. En kijk naar Sophie Hermans, die binnen in de oude fabriekshal staat en luistert naar ieder VVD-lid dat met haar wil praten. Ze kijkt ernstig en knikt veel, vol aandacht. Ze beweegt met haar handen en stopt ze weer in haar zakken.

Zaterdag 11 juni, partijcongres in SugarCity, Halfweg. Op de toegangsweg staan boeren met tractors en vanmiddag zal 51 procent van de deelnemende leden tegen de stikstofplannen van hun eigen minister stemmen. Maar nu zijn er croissants met boter en jam, broodjes met gebakken ei en spek of kaas, speeddates met partijprominenten.

„Ze is scherp”, zegt een man die met haar heeft gepraat. „En ontwapenend.”

„Omdat ze zo frêle is”, zegt de man naast hem. „Je zou haar in bescherming willen nemen.”

De plenaire vergadering duurt tot na zessen, twee uur langer dan de bedoeling is, want om vier uur zou Sophie Hermans een speech houden, haar eerste sinds ze fractievoorzitter is. Al die tijd zit ze naast Mark Rutte op de voorste rij. Soms zegt ze wat tegen hem en dan buigt hij zich naar haar toe. Hij begint nooit tegen haar te praten. Tegen vieren komt Loek Hermans binnen. Hij gaat aan de zijkant van het podium zitten. Pas na een minuut of tien kijken Sophie en hij elkaar even aan.

Groot applaus als ze opkomt. Ze heeft haar platte instappers ingeruild voor roze pumps. Mark Rutte kijkt stralend naar haar en zal na afloop de eerste zijn die opspringt en haar toejuicht. Haar verhaal begint met ruziënde politici en hoe stom ze dat vindt, zo maak je het land niet beter. Het eindigt met asielzoekers en box 3. Daartussen: dat ze hier niet staat omdat ze de dochter van Loek Hermans is of omdat ze de politiek assistent was van Mark Rutte, maar omdat ze Sophie Hermans is, de zus van Suzanne, Caroliene en Lodewijk, de lievelingstante van Eva en Hidde, van Julia en Lucas. Dat ze uitgaat van de goede intenties van mensen, maar niet naïef is. Dat ze spinazie à la crème het allergoorste vindt wat er bestaat en appeltaart met slagroom haar guilty pleasure is. Dat ze de Elfstedentocht gefietst heeft en de marathon gelopen, en beide nooit meer gaat doen. Dat haar motto ‘het leven is zonnig en mooi’ is en ze geluk heeft gehad met haar ouders, dat heeft lang niet iedereen. Dat ze óók de dochter van haar moeder is en dat die haar leerde om dapper te zijn en door te zetten. Wat zou ze graag haar wijze raad nog krijgen. Maar haar moeder is overleden. In 2014, onverwacht.

Gastles aan de Young Lady Business Academy in Rotterdam, een week na het congres. Een Koerdisch-Nederlands meisje dat rechten studeert doet de inleiding. Ze vertelt over de oorlog die haar familie kapot heeft gemaakt, over 100 miljoen vluchtelingen in de wereld, later wil ze bij de Verenigde Naties werken. Ze vertelt dat de band met haar moeder nu weer goed is, maar… en dan begint haar stem te trillen. „Sorry”, zegt ze.

„Niet erg, hè”, zegt Sophie Hermans. „Ik ga zo ook iets zeggen over kwetsbaarheid.”

Maar eerst vertelt ze over haar carrière en waarom ze zich in 2017 verkiesbaar stelde voor de Tweede Kamer. „Ik wilde zelf die arena in, dingen voor elkaar krijgen.” In 2020 vroeg de VVD haar wat voor toekomst ze voor zich zag. Fractievoorzitter? „Nee, niets voor mij” – ze maakt een wegwerpgebaar – „tot een vrouw die ik goed ken zei: waarom niet?” In 2021, het kabinet was gevallen, vroeg Mark Rutte haar om hem waar te nemen, en ja, een jaar later was ze het. „Superspannend, ook omdat er door de oorlog een geopolitieke dimensie bij is gekomen.”

Een Marokkaans-Nederlands meisje dat bedrijfskunde studeert vraagt: „Is het je ambitie om minister-president te worden?”

Sophie Hermans lacht.

„Je kan hier alles zeggen.”

Sophie Hermans: „Ik weet het niet, hoor.”

„Echt niet?”

„Echt niet.” Ze schudt geen nee, ze knikt geen ja. „Ik heb voor Mark gewerkt, ik weet wat het van je vraagt.”

Over kwetsbaarheid: ze voelde zich aangevallen door die tassendrageropmerking van Geert Wilders, het wás een aanval. „Maar ik huilde niet”, zegt ze. „Dat werd ervan gemaakt. Ik was geëmotioneerd, misschien omdat ik moe was. Het duurde maar even en daarna werd ik pislink.”

Het is een van de warmste dagen van juli en Sophie Hermans is met andere VVD’ers op Texel om met boeren te praten, want die zijn boos. En met vissers, want die zijn ook boos. Brandstofprijzen, vangstbeperkingen, wat dénken ze in Den Haag? Eén van hen zegt: „D66 heeft de VVD bij de strot.”

„O ja?”, zegt Sophie Hermans. „Hoezo?”

De visser is niet in de stemming om vragen te beantwoorden. Hij staat in de haven naast zijn auto en wordt steeds bozer. „Wij als VVD op Texel hebben nul vertrouwen meer in de regering. Kaag heeft Rutte bij de ballen.”

„Nou zeg”, zegt Sophie Hermans. „Heb je voorbeelden?”

„Wij dachten dat de VVD pal voor de vissers stond en wat hebben jullie gedaan? Alles aan de Fransen weggegeven. De hele pulsvisserij, weg. En wij?”

„Ja”, zegt Sophie Hermans. „Die slag hebben we verloren.”

„Weet je dat de man die met jou zou praten heeft afgezegd? Hij kon het niet aan. Emotioneel kon hij het niet aan.”

„Dat is erg”, zegt Sophie Hermans.

„En ik”, zegt de visser, „kan het emotioneel ook niet aan.”

„Maar we moeten met elkaar blijven praten”, zegt Sophie Hermans.

De visser slikt zijn tranen weg en glimlacht, opeens timide. Hij buigt zijn hoofd en zegt: „Bedankt dat je naar me wilde luisteren.”

De boer daarna wordt ook steeds bozer als hij zijn verhaal houdt, achter een paar houten kisten op zijn erf. Hij slikt zijn tranen weg als hij „stikstofkaart” en „70 procent reductie” zegt. En hij bedankt Sophie Hermans dat ze helemaal naar Texel is gekomen om naar hem te luisteren.

Maar dan Han Lindeboom, ’s middags na de mosterdsoep en broodjes kroket in Boutique Hotel Texel. Hij is emeritus hoogleraar uit Wageningen en weet volgens de plaatselijke VVD-leider (en akkerbouwer) die hem heeft uitgenodigd „alles” van stikstof. Anderhalf uur lang legt hij aan Sophie Hermans en de VVD-delegatie uit waarom de cijfers van het RIVM níét kloppen en tot slot loopt hij naar haar toe om haar zijn rapport te overhandigen. „Een primeur.” Hij wenkt de fotograaf van de Texelse Courant. „Maak je een foto?”

Hij gaat dicht bij haar staan en zegt dat ze hierin kan lezen hoe het écht zit. „Het RIVM houdt de waarheid onder de pet.”

„Daar distantieer ik me van”, zegt Sophie Hermans. „Ik zal het RIVM bellen.”

„Waarom?”, zegt Han Lindeboom. Hij gaat nog wat dichter bij haar staan. „Geloof mij nou maar en lees mijn rapport.”

„Dat maak ik zelf wel uit”, zegt Sophie Hermans.

Later op haar werkkamer in Den Haag zegt ze dat ze „echt pissig” was en „not amused” toen dat rapport haar in de handen werd geduwd met een fotograaf erbij. Ze was niet voorbereid. Ze voelde zich gecompromitteerd. En een primeur? Pieter Omtzigt had het rapport ’s morgens al.

„Geloof mij nou maar en lees mijn rapport",

zegt Han Lindeboom.

"Dat maak ik zelf wel uit",

zegt Sophie Hermans

Lodewijk Hermans, salesmanager bij een groot transportbedrijf, vader van Julia en Lucas, broer van Sophie: „Mijn vader, zussen en ik appen de hele dag door, over alles. Flauwe grappen, filmpjes, Kerst, wie gaat er mee wat drinken. ’s Zomers gaan we met elkaar op vakantie naar Italië. Je kunt wel zeggen dat we een hecht gezin zijn.”

Is dat meer geworden na de dood van jullie moeder?

„Mama was de grote verbinder, veel ging via haar, nu doen we het onderling. Ik ben politiek slecht onderlegd, mijn interesse ligt er niet zo, maar als ik op nieuwssites zie dat de hele wereld weer eens over Sophie heen valt, dan bel ik haar. Soof, hoe is het?”

En dan zegt ze?

„Dat het even pittig is.”

Heeft ze jullie meer nodig omdat ze geen relatie heeft?

„Sorry, maar daar ga ik niets over zeggen.”

Dan is het maandag 7 november en openen niet bij naam genoemde fractieleden van de VVD in De Telegraaf weer de aanval op Sophie Hermans. Het is haar de dag ervoor niet gelukt om haar fractie achter een akkoord te krijgen over de asielwet die gemeenten verplicht om vluchtelingen op te vangen. Er dreigt een kabinetscrisis en wat niet eerder is gebeurd: Mark Rutte moet komen helpen. „Sophie heeft geen gezag”, zeggen de informanten tegen De Telegraaf. Ze vinden het „pijnlijk”.

„Dat werd toen het beeld”, zegt Sophie Hermans later tegen ons in haar werkkamer. „Alle media namen die versie over. Niemand vroeg aan mij: hoe is het gegaan?”

Hoe is het gegaan?

„De hele fractie vond dat je vluchtelingen eerlijk moet verdelen. Maar waar we niet uitkwamen: hoeveel zin heeft dat als je niets doet tegen de hoge aantallen nieuwe asielzoekers.”

En toen?

„Heb ik de vergadering gestopt en bedacht dat Mark moest komen uitleggen dat het hem menens was om daar iets tegen te doen.”

Maar Mark Rutte was in Egypte voor de klimaattop en kon pas dinsdag. Toen wist ze al, zegt ze, wat het verhaal over haar en Mark Rutte zou worden. En ja. „Papa Rutte”, schreef De Telegraaf.

Wat had je anders moeten doen?

„In elk geval niet digitaal vergaderen. Dat je met vierendertig fractieleden achter zo’n schermpje zit te scrollen.”

En sommige van die fractieleden bellen vervolgens De Telegraaf.

„Eén of misschien twee, ja. Eenendertig anderen doen dat niet, dat wil ik graag benadrukken.”

Ed Nijpels, VVD-fractievoorzitter in de jaren tachtig, liet alle Kamerleden op een briefje schrijven of zíj hadden gelekt naar de pers. Wat doe jij?

„Ik heb gezegd: ‘Als je iets met mij te bespreken hebt, mijn deur staat altijd open’.”

Twee weken eerder is Edith Schippers, voorheen Tweede Kamerlid en minister van Volksgezondheid, voorgedragen als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2023. Ed Nijpels heeft in NRC gezegd dat zij de perfecte opvolger van Mark Rutte zou zijn. Neelie Kroes zegt tegen ons dat „iemand” bij dit nieuws „even diep zal hebben ademgehaald”. Ze vindt Sophie Hermans goed en loyaal, ze heeft „alle potentie”. Maar Edith Schippers is een „kroonjuweel”.

Op het najaarscongres van de VVD, twee weken later in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, zegt Mark Rutte op het podium dat ‘zij’ er ook is. „Waar ben je Edith?” De zaal joelt en klapt. Het valt VVD’ers op: Sophie Hermans zien ze niet. Die zit deze keer niet naast Mark Rutte.

Aan het eind van de middag staat ze op om in de microfoon iets te zeggen over moties. Loek Hermans staat ook op. Hij maakt foto’s.