Ook voor Mark Rutte was het maandag een dag van herstel, toen hij namens de regering excuses aanbood voor het slavernijverleden. Luttele dagen ervoor was de premier, in parlement en pers geregeld gehekeld als glibberige leugenaar, in zijn wekelijkse tv-gesprek nog met geëtaleerd ongeduld onderworpen aan een kribbig verhoor, als een schooljongen die op appel komt bij de juf.

Nu stond er in het Nationaal Archief zowaar een staatsman – en niet te vergeten een historicus – die met gravitas sprak, historisch bezonken en toekomstgericht. Rutte bleek bereid en in staat zijn lichtzinnige optimisme over dit „gave land’’ af te leggen. En ja, ook de koning kreeg een rol.

Zijn rede werd waardig ontvangen door vertegenwoordigers van de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap en burgerij, maar er klonk ook kritiek. Na de onbeholpen aanloop naar het „betekenisvol moment” moest niet alleen spreker Rutte over een lange schaduw heen springen, maar vooral de groepen die zich voor erkenning hadden ingezet.

De gemengde reacties hoeven niet te verbazen en hebben niet alleen te maken met de procedurele steken die het kabinet liet vallen. Erkenning van historische wandaden door een overheid is altijd een ambivalent proces; het sluit gemarginaliseerde groepen in, maar bij monde van de zittende macht. Insluiting kan dan tegelijk zijn: incorporatie in een door anderen opgesteld – en herschreven – nationaal verhaal. Voor radicale groepen is dat soms al genoeg om zulke excuses te wantrouwen of af te wijzen.

Ook het feit dat er een „markt voor excuses” is, zoals historicus Robert Weyeneth in 2001 schreef in het blad The Public Historian, kan argwanend maken. Tal van naties volgden het voorbeeld van Australië, dat al in de vorige eeuw excuses maakte voor het weghalen van Aboriginal-kinderen; sindsdien kregen meer onderdrukte inheemse groepen excuses. Ertegen rijzen steevast bedenkingen die nu ook hier klonken (te lang geleden, polariserend, slavernij is geen witte uitvinding). Maar waar het om gaat: goed verwoorde excuses bieden broodnodige „morele restitutie”, aldus Weyeneth.

Waar blijven nu de daden? Voor het vervolg is initiatief nodig, maar ook draagvlak. Alleen al omdat verwerking van historisch onrecht een zaak is van slachtoffers, maar ook van daders; het is een gedeeld proces. Het alternatief is opgelegde pacificatie, die weer verdeeldheid zaait. Bovendien, zonder draagvlak was ook deze toespraak er niet gekomen.

Of is de glans er nu al vanaf? Je zou zeggen: door Ruttes rede kreeg het gehavende „moment” juist alsnog glans. Er is tijd genoeg om te twisten over meer daden, maar woorden tellen ook. Dat heb je met historische momenten.

