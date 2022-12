Rechter in bodemprocedure: nareisbeperking van vluchtelingen is onwettig

Het uitstellen van gezinshereniging van vluchtelingen, zoals door het kabinet is afgesproken in de asieldeal, is in strijd met de wet. Dat heeft de rechtbank Den Haag donderdag geoordeeld in een zaak, aangevoerd door een Turkse vluchteling. Het is de eerste keer dat een rechter in een normale juridische procedure zich uitspreekt over de nareismaatregel van het kabinet, die van de zomer werd aangekondigd als manier om de overbelaste asielopvang te stutten.

De nareismaatregel houdt in dat er een tijdelijke stop komt op gezinshereniging. Dit betekent dat zodra een aanvraag voor gezinshereniging is ingewilligd, de werkelijke nareis van gezinsleden met een half jaar wordt opgeschort. In praktijk moeten gezinsleden een half jaar wachten op een visum, tenzij de statushouder binnen dat half jaar passende huisvesting heeft gevonden. Dat is nodig omdat er onvoldoende opvangcapaciteit is, stelt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD).

Geen wettelijke grondslag

Eerder deze maand oordeelde een voorzieningenrechter in kort geding dat de nareismaatregel strijdig is met de Vreemdelingenwet. Ook ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitten eerder hun twijfels over de juridische grondslag en haalbaarheid van de maatregel. Staatssecretaris Van der Burg liet weten af te willen wachten tot welk oordeel een bestuursrechter in een normale en uitgebreide beroepsprocedure zou komen.

Die bestuursrechter oordeelt nu dat in zowel Europese wet- en regelgeving als de Nederlandse Vreemdelingenwet geen grondslag bestaat voor de nareismaatregel. Uit die wet blijkt dat zodra een aanvraag voor gezinshereniging is ingewilligd, de gezinsleden in kwestie direct een uitnodiging voor het ophalen van een visum moeten krijgen. De wet biedt geen ruimte voor een opschorting van deze procedure, zo schrijft de bestuursrechter donderdag. Er is bovendien geen sprake van een noodsituatie waardoor een inbreuk op grondrechten gerechtvaardigd kan worden, stelt de rechter donderdag.

Discriminerend

Tot slot oordeelt de rechter dat de beknotting van gezinshereniging voor statushouders discriminerend is, omdat gezinsleden van reguliere migranten, bijvoorbeeld van expats, buiten de nareismaatregel vallen. De staatssecretaris noemt „de krapte op de woningmarkt” als belangrijke oorzaak van de opvangcrisis. Maar gezinsleden van reguliere migranten „nemen ook ruimte in op de woningmarkt”, schrijft de rechter. „Deze ruimte kan vervolgens niet meer worden gebruikt voor het verlichten van de opvangcrisis.” De rechtbank zegt niet te kunnen begrijpen waarom alleen de instroom van gezinsleden van vluchtelingen wordt beperkt.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de asieldeal van de coalitie. Een woordvoerder van Van der Burg laat desgevraagd weten de uitspraak van de bestuursrechter te gaan „bestuderen. Hij roept ook in herinnering dat Van der Burg sprak van „een pijnlijke maatregel die tijdelijk nodig is om de druk op de opvang te verlichten” en dat „nog steeds hard wordt gewerkt aan meer structurele opvangplekken”.

Voor de statushouder in kwestie, een asielzoeker uit Turkije die eerder dit jaar een verblijfsvergunning kreeg, betekent dit dat zijn vrouw en twee kinderen binnen een week een visum ontvangen en naar Nederland kunnen komen. „Het enige wat de staatssecretaris nog kan doen is in hoger beroep gaan, om tijd te rekken”, zegt Eva Bezem, advocaat van de statushouder. De kans dat zo’n hoger beroep bij de Raad van State slaagt, acht ze klein.