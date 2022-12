Onderzoek: financiële sector investeert ‘zeer beperkt’ in duurzame economie

Er gaat in Nederland nog veel te veel geld naar bedrijven die schadelijk zijn voor biodiversiteit, klimaatverandering mede veroorzaken of te veel fijnstof uitstoten. Zonder meer geld uit de financiële sector, is de transitie naar een duurzame economie niet mogelijk.

Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) donderdag in een advies. De financiële sector zou veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen in deze transitie, en de overheid kan veel meer doen om dit te stimuleren.

De Rli ziet dat, ondanks alle aandacht voor duurzaamheid, de meeste spelers in de financiële sector zich blijven richten op kortetermijn financieel rendement. Initiatieven die er zijn op het gebied van duurzaamheid blijven „relatief kleinschalig”. Vaak „ontbreekt het aan de benodigde deskundigheid” om duurzame investeringen op waarde te schatten. Zo gebruikt de sector rekenmodellen die zijn afgestemd op oude bedrijfsmodellen, die „niet overweg kunnen met de kosten- en batendynamiek van duurzame projecten”. Ook zijn de regels voor de financiële sector, en het toezicht, onvoldoende gericht op verduurzaming, schrijft de Raad.

‘Verandering is noodzakelijk’

Het adviesorgaan van regering en parlement keek naar in hoeverre de financiële sector investeert in duurzame bedrijven, en wat de overheid kan doen om de sector te sturen. Klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en de uitputting van grondstoffen maken „verandering noodzakelijk” op het gebied van energie, mobiliteit en voedsel, schrijft de Rli.

Een opvallende conclusie is dat – hoewel er door lage rentes en het stimuleringsbeleid van centrale banken afgelopen jaren geld in overvloed was – dit „maar zeer beperkt” zijn weg vond naar duurzame economische activiteiten. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders investeerden relatief weinig in duurzame innovaties, en er was weinig langdurige financiering beschikbaar. „Duurzame economische activiteiten kwamen mede daardoor maar beperkt van de grond”, aldus de Rli. Die vindt het „zaak” dat geldstromen zich snel verplaatsen naar bijvoorbeeld de bouw van windturbines, waterstoftransport en de opslag van duurzaam opgewekte energie.

Dit is nu extra belangrijk, aldus de Rli, omdat de tijd van goedkoop geld voorbij. „De macro-economische situatie verandert snel. De inflatie is hoger dan we ons tot voor kort konden voorstellen. Onze zorg is dat de gebrekkige aansluiting tussen de vraag naar duurzame financiering en het aanbod ervan, zal toenemen.”

Opvallend is de kritiek van de Rli op Nederlandse pensioenfondsen. In hun portefeuilles zijn staatsobligaties oververtegenwoordigd en is er relatief weinig plaats voor duurzame investeringen zoals in de energie-infrastructuur, en duurzaam vastgoed. Zij stellen weinig kapitaal beschikbaar voor investeringen in innovaties, met een wat hoger risico. Pensioenfondsen in bijvoorbeeld Scandinavië, de VS, Canada, Australië en Singapore doen wel meer durfkapitaalinvesteringen. De hervorming van het pensioenstelsel moet volgens de Rli worden benut om fondsen meer groene beleggingen te laten doen.

Risico op mislukking

Voor de transitie naar een duurzame economie zijn innovaties belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe technieken nodig om windturbinebladen te recyclen, kweekvlees te ontwikkelen, accu’s efficiënter te maken, synthetische vliegtuigbrandstoffen te produceren of afvalwater te hergebruiken. De (jonge) bedrijven die hier aan werken, trekken maar moeilijk financiering aan.

Dat geldt trouwens ook voor bedrijven die zich richten op het verder opschalen van al ontwikkelde duurzame concepten. De Rli noemt voorbeelden als de bouw van elektrolysers voor de productie van groene waterstof en fabrieken voor de (massa)productie van bioplastic.

Leningen voor zulke bedrijven kennen een lange looptijd en zijn lastig te verhandelen. Dat sluit niet goed aan bij het businessmodel van banken en pensioenfondsen. „Een financiële instelling die aandelen op de beurs koopt, kan deze op elk moment weer (met winst of verlies) verkopen”, schrijft de RLi. „Een financiële instelling die een langlopende lening verstrekt voor de bouw van een windpark weet niet op voorhand of er een koper is als ze tussentijds de financiering wil overdragen.”

Nog een voorbeeld is groen geproduceerde waterstof. Het wordt, schrijft de Rli, steeds duidelijker dat deze een belangrijke rol gaat spelen in het energiesysteem van de toekomst. Toch „lopen projecten die zich richten op de productie van groene waterstof tegen financieringsobstakels op”.

Hierbij speelt ook mee dat rekenmodellen uit de sector er niet op zijn ingericht duurzame bedrijven goed te beoordelen. Commissievoorzitter Jeanet van Antwerpen legt uit wat er schort aan de rekenmodellen. „Die zijn, logischerwijs, gevuld met data van de huidige economie, van bedrijven die we nu kennen. ” Ze noemt het voorbeeld van een fabrikant van benzineauto’s die om financiering vraagt. „Dan zijn er data beschikbaar over de risico’s van dit type bedrijven, over de verwachte inkomsten uit de toekomst. Maar als een producent van waterstofauto’s om financiering vraagt, dan zijn er geen voorbeelden uit het verleden. Terwijl we wel weten dat waterstof heel belangrijk kan worden.”

De overheid zou meer een voortrekkersrol kunnen spelen, door duurzame projecten zelf te financieren of te organiseren dat deze worden gefinancierd. Maar de overheid laat het „initiatief (groten-)deels over aan de financiële sector” zelf, schrijft de Rli. Bovendien is het aanbod van financiering en ondersteuning van de overheid erg versnipperd. „Nederland beschikt niet – zoals bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Canada – over een daadkrachtige nationale investeringsinstelling die als betrouwbare partner kan optreden voor private partijen die duurzame activiteiten willen ontplooien of financieren. ” Dat er niet één aanspreekpunt is, is in de praktijk een drempel voor initiatieven van duurzame ondernemingen, schrijft de Rli.