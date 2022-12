Onderwijsminister Dijkgraaf roept universiteiten op actieve werving internationale studenten te staken

Nederlandse universiteiten en hogescholen moeten stoppen met het actief werven van studenten in het buitenland. Die oproep doet onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) donderdag in een brief aan de Collegevoorzitters van instellingen in het hoger onderwijs. Alleen voor „zeer beperkte en gerichte werving” voor opleidingen in sectoren waar arbeidstekorten zijn, wil hij een uitzondering maken.

Door de groei van het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs zijn voorzieningen binnen en buiten de hoger onderwijsinstellingen onder druk komen te staan, schrijft Dijkgraaf. Zo zorgt de toename, met name veroorzaakt door de komst van internationale studenten, voor een hogere werkdruk onder docenten en problemen met huisvesting. De minister benadrukt tegenover de instellingen dat er een „gezamenlijke opgave” is in de beheersing van de internationale studentenstromen. Hij zegt zich te realiseren dat de problemen vooral bij universiteiten spelen, maar desondanks de brief aan alle instellingen in het hoger onderwijs te sturen.

Concreet vraagt Dijkgraaf het onderwijs om geen internationale studenten meer te werven via „grote algemene en fysieke beurzen” in het buitenland. Deze oproep geldt in ieder geval tot Dijkgraaf en de koepelorganisaties, de Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen, nieuwe afspraken hebben gemaakt over de werving van internationale studenten. Gerichte werving voor opleidingen in ‘tekortsectoren’ moet volgens de minister mogelijk blijven, wel moeten instellingen de geworven studenten ook na hun opleiding beter begeleiden naar een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De oproep van Dijkgraaf komt voort uit een motie van Peter Kwint (SP) en Harry van der Molen (CDA), die eind november werd aangenomen door de Tweede Kamer en vroeg om een wervingsstop. Dijkgraaf schrijft de afgelopen weken al „intensief overleg” te hebben gevoerd met de koepelorganisaties. Het staat de universiteiten en hogescholen vrij om de oproep van Dijkgraaf te negeren, al zegt hij eventuele beleidskeuzes van instellingen mee te wegen in een in februari te verschijnen Kamerbrief over maatregelen die het kabinet kan nemen om de studentenstromen beter te beheersen.