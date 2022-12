OM wil boete van 100.000 euro voor Tata Steel

Het Openbaar Ministerie eist van staalfabrikant Tata Steel een boete van 100.000 euro voor het overtreden van een aantal vergunningsvoorschriften, waarbij overlast is ontstaan voor de omgeving. Dat heeft het OM donderdag in de rechtbank in Amsterdam bekendgemaakt.

Tata Steel (8.000 werknemers) stond voor de rechter voor een viertal overtredingen uit de periode 2018-2021. Zo is er volgens het OM in die periode twee keer stof verwaaid van het terrein, en is in 2018 tijdens onderhoudswerkzaamheden ongereinigd water in het oppervlaktewater terechtgekomen, wat niet mag. Drie van de vier aangiften zijn gedaan door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de toezichthouder van de fabriek. De aangifte over afvalwater is gedaan door Rijkswaterstaat.

Volgens het OM zijn alle feiten voldoende bewezen, onder meer doordat ooggetuigen de stofverspreiding zelf hebben waargenomen. Tata Steel zelf benadrukte al maatregelen te hebben genomen tegen de overtredingen, zoals het beter afdekken van de kolenopslag: de plek waar het stof verwaaide.

Het OM eiste ook nog 50.000 euro voorwaardelijke boete: dit moet Tata Steel betalen wanneer het binnen drie jaar weer de fout in gaat.

Lood en PAK’s

Tata Steel, onderdeel van het gelijknamige Indiase staalconcern, krijgt al jarenlang veel kritiek vanwege de impact die het bedrijf heeft op de omgeving. Uit onderzoeken van het RIVM blijkt onder meer dat de fabriek te veel lood en PAK’s (een verzamelnaam voor een groep schadelijke stoffen) uitstoot, wat schadelijk kan zijn voor kinderen die in de omgeving van de fabriek buitenspelen. Ook hebben omwonenden van de fabriek relatief vaak gezondheidsklachten, zoals huidklachten.

Tegen de fabriek is mede op basis van deze gezondheidsonderzoeken eerder dit jaar een mega-aangifte gedaan door meer dan achthonderd personen en een aantal stichtingen, onder aanvoering van strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq. Zij stelt dat de fabriek willens en wetens gezondheidsschade heeft toegebracht. Naar aanleiding van deze aangifte doet het OM op dit moment onderzoek; dat staat volledig los van de zaak die donderdag speelde.

Een boete van 100.000 euro zou overigens niet direct erg veel indruk maken op de financiën van het bedrijf: in een gemiddeld jaar maakt de fabriek in IJmuiden een winst van ongeveer 300 miljoen euro, bij een omzet van ongeveer 5 miljard euro. Vermoedelijk vallen die cijfers dit jaar nog hoger uit, vanwege de grote vraag naar staal wereldwijd.

De rechtbank doet volgende maand uitspraak in de zaak.